雲科大育成中心再創佳績 連3年獲績優創育機構獎項

雲林科技大學育成中心深耕雲林在地產業，能量強勁，今年除擔任中區創育聯盟領導單位，更連續三年榮獲經濟部「績優創育機構」獎項，輔導譜曲辰農業科技公司入圍「破殼而出」企業複審評選，成績卓越。

雲科大育成中心以工程、管理、設計、人文、科學等五大學院充沛的技術研發能量為後盾，鏈結超過30個政府機關、工業區、在地企業社團、資策會、工研院等單位資源，深度與地方串聯及交流。

產學處中心主任洪肇嘉表示，今年育成中心也擔任中區創育聯盟召集人，中區創育夥伴每月進行經理人學習會議，首創「創業輔導履歷」及簽署中區合作議定書，建立資源整合及共享機制，提供中區新創企業最優質、多面向的服務及資源，並率領創育夥伴及進駐企業共同參與活動及展覽。

他說，例如雲科工業區產官學交流會及雲科大聯名展售會、Meet Taipei展等，廣泛鏈結共享資源，更嘗試鏈結國際，達成《共學‧共好‧共榮》願景，進而從全台百家的育成中心中脫穎而出，連續三年受經濟部肯定，為今年績優創育機構得獎者，難能可貴。

今年入圍破殼而出企業複審評選的譜曲辰農業科技為青年創業，致力研發農業監測、高精度天氣預報、農業演算法、4G農業無人機協作平台等技術，是完整智慧農業服務團隊，成員有從農藥空中代噴、農藥管理人員、產銷履歷到天氣預報等各種領域證照的專業人才，提供客製化、一條龍式的農地照護與農產品安全控管解決方案，讓農業生產計畫可成功戰勝氣候變化。