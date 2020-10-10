台南消防員的真實生活 法國網紅熱血體驗影片超震撼

「我要向大家介紹，和我一度過這段精彩時光的那些消防英雄們。你們將和我一起體驗，從來沒有見過的台灣消防員生活！」這是法國網紅Vincent Guyard ，也是名符其實法國消防員，在YouTube頻道「Vincent Firelife」中，第一部關於台南訓練體驗影片的熱情宣言，親身體驗了府城的消防訓練，大受歡迎。

台南市消防局指出，在消防局的邀請下，今年8月底台南辦理的各式搶救訓練中，難得的出現一張外國臉孔。他是來自法國巴黎消防隊的Vincent Guyard ，11歲加入青年消防員組織、18歲正式成為巴黎消防隊的一員，著作有個人自傳「我的生命之火」，如今也是眾多國際性繩索救援賽事的專業攝影師。

5年前，決定尋訪世界，希望能讓更多人透過他的影片認識消防，為那些有心投入消防領域的人們提供寶貴經驗。因此，他受邀親身體驗了府城的消防訓練，跟著教官參與裝備操作訓練、實火訓練，也參觀了台南的訓練中心、勤務指揮中心及防災教育館、古蹟消防安全設備等。

Vincent把消防人員訓練過程的真實樣貌，被他的鏡頭一一捕捉下來，成為生動鮮明的一幕，目前台南系列已經有6部上傳到頻道中，他鏡頭下的消防世界讓許多觀賞者興奮、震撼也充滿感動。

粉絲也熱情回應「…我知道你們很辛苦但不知道辛苦成這樣，因為很少人會拍攝消防員辛苦危險的工作和訓練，所以非常感謝你，也希望你繼續努力，你和所有消防員都是英雄…」、「每次看Vincent拍的影片都覺得很熱血，每一部影片也讓人更了解台灣的消防人員為了因應各種火場所做的練習，真的謝謝你們…」。