兩個連假景點變髒亂 雲林檢察長帶隊清掃

十月連續假期多，各景點人潮也多，為提供民眾潔淨休閒環境，雲林地檢署結合古坑鄉公所、糧莘庇護農場等單位，由檢察長洪家原親率社會勞動人、身心障礙孩子到旅遊人潮多的古坑鄉綠色隧道，清掃街道，用實際行動呼籲旅遊民眾舉手之勞做環保，更讓社會勞動人體認社會勞動的真義。

古坑綠色隧道綠色市集，每逢假期遊客如織，也帶來不少垃圾，尤其最近接連的中秋和國慶連假，讓鄉公所清潔隊忙得不可開交。

雲林地檢署加強睦鄰，檢察長洪家原帶領觀護人、觀護佐理員和社會勞動人，沿著古坑鄉綠色隧道撿拾垃圾、清淨家園。古坑鄉長沈勝騰和公園管理人員感謝地檢署用心良苦。

位在綠色隧道旁邊「糧莘農場」的身心障礙孩子也加入行列，讓社會勞動人感觸良多，愈發感受生命可貴要多加珍惜。

檢察長洪家原並帶領糧莘庇護農場身障孩子、社會勞動人共同製作農場隱藏版的「紅藜麻糬」。庇護農場經理陳韋誠指出，這些食材有機紅藜也是社會勞動人和身障孩子一起整地、疏苗、澆水、施肥、採收，每顆紅紅的果實都有助人熱忱的心情，很感謝農場成立二年來，地檢署社會勞動人幫助很多。