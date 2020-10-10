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兩個連假景點變髒亂 雲林檢察長帶隊清掃

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林地檢署檢察長洪家原（左）帶隊到古坑綠色隧道打掃，讓遊客在連續假期擁有潔淨休閒空間。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（左）帶隊到古坑綠色隧道打掃，讓遊客在連續假期擁有潔淨休閒空間。記者蔡維斌／攝影

十月連續假期多，各景點人潮也多，為提供民眾潔淨休閒環境，雲林地檢署結合古坑鄉公所、糧莘庇護農場等單位，由檢察長洪家原親率社會勞動人、身心障礙孩子到旅遊人潮多的古坑鄉綠色隧道，清掃街道，用實際行動呼籲旅遊民眾舉手之勞做環保，更讓社會勞動人體認社會勞動的真義。

古坑綠色隧道綠色市集，每逢假期遊客如織，也帶來不少垃圾，尤其最近接連的中秋和國慶連假，讓鄉公所清潔隊忙得不可開交。

雲林地檢署加強睦鄰，檢察長洪家原帶領觀護人、觀護佐理員和社會勞動人，沿著古坑鄉綠色隧道撿拾垃圾、清淨家園。古坑鄉長沈勝騰和公園管理人員感謝地檢署用心良苦。

位在綠色隧道旁邊「糧莘農場」的身心障礙孩子也加入行列，讓社會勞動人感觸良多，愈發感受生命可貴要多加珍惜。

檢察長洪家原並帶領糧莘庇護農場身障孩子、社會勞動人共同製作農場隱藏版的「紅藜麻糬」。庇護農場經理陳韋誠指出，這些食材有機紅藜也是社會勞動人和身障孩子一起整地、疏苗、澆水、施肥、採收，每顆紅紅的果實都有助人熱忱的心情，很感謝農場成立二年來，地檢署社會勞動人幫助很多。

洪家原表示，易服社會勞動制度讓違犯輕罪者不用入監服刑，以無償、具公益性質的勞動服務方式回饋社會，這次參與古坑綠色隧道環保行動專案的社會勞動機構計有古坑鄉身心靈關懷照顧協會、脊髓損傷者協會、虎尾鎮墾地社區協會、頂溪社區協會、二崙鄉湳仔社區、斗南鎮農會等單位。十年來以實際勞動行為回饋鄉里，形成善循環，期望社勞人在執行的同時，也能體認到「用心，改變」的真意。

雲林地檢署檢察長洪家原帶隊到古坑綠色隧道打掃，讓遊客在連續假期擁有潔淨休閒空間。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原帶隊到古坑綠色隧道打掃，讓遊客在連續假期擁有潔淨休閒空間。記者蔡維斌／攝影

古坑 綠色隧道 身障

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