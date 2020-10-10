聽新聞
test
0:00 / 0:00
96歲老奶奶坐輪椅參加國慶升旗唱國歌 她站起來搖國旗
嘉義市退伍軍人協會今天在經國新城舉辦升旗典禮，嘉義市長黃敏惠及多名市議員都到場，和市民一同唱國歌、國旗歌，向冉冉升起的國旗敬禮，96歲老奶奶徐陳月如坐輪椅到埸，不僅站起來唱國歌向國旗致敬，升旗結束後還開心搖著國旗說「好開心啊！」
經國新城今天上午7時許，就有數百市民朋友手拿國旗，聚集在社區升旗台前廣場，黃敏惠、退伍軍人協會理事長陳金虎，市議員傅大偉、陳家平、凌子楚、陳姿妏、黃思婷等人與市民們一起合唱愛國歌曲暖身，8點準時舉行升旗典禮，唱國歌、升國旗，搖旗合唱愛國歌曲。
「中華民國生日快樂！」黃敏惠說，感謝許多熱情熱心的市民、團體，以熱情、喜悅地心舉辦升旗、國慶晚會慶祝國家生日。
黃敏惠說，過去光輝榮耀的成果，我們要好好珍惜，面對疫情來勢洶洶，仍有嚴峻的考驗，現在雖然鬆綁但不能鬆懈，嘉義市好還要更好，一定要努力、一定要讓孩子看到未來的希望。
陳金虎和妻子，還特別買了200個國旗口罩，分發贈送現場來賓、民眾。他說，今年是兩岸形勢嚴峻的一年，唱國歌升國旗、看陽光普照、旗海飛揚，讓大家更有信心，全民應該團結起來，才能讓中華民國國運昌隆。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言