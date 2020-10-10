96歲老奶奶坐輪椅參加國慶升旗唱國歌 她站起來搖國旗

嘉義市退伍軍人協會今天在經國新城舉辦升旗典禮，嘉義市長黃敏惠及多名市議員都到場，和市民一同唱國歌、國旗歌，向冉冉升起的國旗敬禮，96歲老奶奶徐陳月如坐輪椅到埸，不僅站起來唱國歌向國旗致敬，升旗結束後還開心搖著國旗說「好開心啊！」

經國新城今天上午7時許，就有數百市民朋友手拿國旗，聚集在社區升旗台前廣場，黃敏惠、退伍軍人協會理事長陳金虎，市議員傅大偉、陳家平、凌子楚、陳姿妏、黃思婷等人與市民們一起合唱愛國歌曲暖身，8點準時舉行升旗典禮，唱國歌、升國旗，搖旗合唱愛國歌曲。

「中華民國生日快樂！」黃敏惠說，感謝許多熱情熱心的市民、團體，以熱情、喜悅地心舉辦升旗、國慶晚會慶祝國家生日。

黃敏惠說，過去光輝榮耀的成果，我們要好好珍惜，面對疫情來勢洶洶，仍有嚴峻的考驗，現在雖然鬆綁但不能鬆懈，嘉義市好還要更好，一定要努力、一定要讓孩子看到未來的希望。