穩定虱目魚價 嘉義縣虱王爭霸賽美味品嘗體驗開放報名

時序進入虱目魚盛產期，正是嚐鮮好時機，嘉義縣虱目魚陸續收成上市，碰上疫情難外銷，盛產價跌，為穩定價格，漁業署採取多元產銷調節措施，縣長翁章梁請副總統賴清德代言行銷，上月在高跟鞋教堂舉辦虱目魚千人宴，布袋漁業生產合作社與嘉義縣虱目魚產業發展協會，定18日周日在布袋新塭塭體育運動公園，舉辦第10屆虱王爭霸賽，即日起開放民眾報名

縣府漁業科說，第10屆虱王爭霸18日登場，開放遊客體驗限額500名，趕快來報名，內容包括：虱目魚風味競賽、魚丸DIY競賽、超級殺手表演賽、創意料理示範、優質農漁產展售，專屬體驗限額500名、每人只要百元報名費，虱目魚特色料理品嘗、目魚丸、虱目魚里肌肉、虱目魚卷、虱目魚背鰭條、海產粥、魚丸DIY競賽。

虱目魚湯兌換券，每人1張，限2千張，18日上午9點在布袋鎮新塭體育運動公園登場，報名專線：（05）3430477、傳真（05）3432909，報名費繳交：註明姓名、電話、住址，行庫：嘉義縣布袋鎮農會新塭分部，戶名：布袋漁業生產合作社，帳號：01375210321830 。

虱目魚又稱Milkfish（牛奶魚），富含蛋白質及多種維生素，全魚從魚頭、魚嶺（魚嶺）、魚肉、魚肚、魚腸到魚皮都可食用，乾煎、煮湯或清蒸都行，布袋鎮新塭地區也開發出多元系列產品，如無刺虱目魚肚、魚丸、水餃、魚罐頭等，適合消費者調理食用，是入秋補充營養好選擇。