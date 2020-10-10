久旱不雨硬質玉米恐枯死 義竹鄉農會幹部上廟下跪祈雨

經濟部指出，今年是1964年以來首次沒颱風侵台，6月至9月水庫集水區雨量為歷史平均值2至6成不等，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更創下史上最低紀錄。嘉義縣義竹鄉是全省最大的硬質玉米產地，久旱不雨，影響玉米生長，擔心種植不久的玉米植株大量枯死，農會總幹事翁永寧等幹部日前上廟燒香下跪祈雨。

「沒遇過這麼久的缺水，農民久旱祈望降甘霖」，義竹鄉硬質玉米有2400公頃，全省最多，因久旱不雨成長不如預期，農民及大佃農建議，下雨對玉米生長很有幫助，農會總幹事翁永寧8日上午與理事長、常務監事率主管、佃農代表到南鯤鯓五府千歲、萬善爺公、修緣禪寺、慈化寺等廟參拜，祈求天降甘霖，玉米豐收。

經濟部水情會議評估，農業二期稻作南部灌區可順利收成，但翁永寧說，無颱風帶來雨水，長期缺水，影響硬質玉米成長，部分出現枯萎，只要降雨就能幫助玉米，地層下陷不能挖井抽地下水，無 灌溉水源，農民心急如焚，祈求老天爺、眾神明庇佑，普降甘霖。

縣府農業處長許彰敏說，已報請台南區農改場會勘義竹硬質玉米生長情形，了解缺水或病蟲害造成生長不佳，掌握可能的農損。農民無奈說，去年才挺過秋行軍蟲肆虐，今年又碰上缺水，希望政府協助。