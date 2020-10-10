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國慶焰火在台南！中西區、安平區不收垃圾 明天補收運
國慶焰火今天在台南市安平漁光島舉行，中午起擴大交通管制，環保局考量交通管制等狀況，今天全日停止中西區、安平區垃圾收運，10月11日將依原時間與地點補收運，垃圾、廚餘及資源回收物皆有收運。
市長黃偉哲表示，國慶焰火首次在台南舉行，市府有許多配合措施需要市民大力支持，讓來自各地的遊客，看見台南的美好。國慶連假期間，環保局除了原本的收運工作外，還須動員更多人力，花費更多時間來維護環境，請大家發揮公德心，一起維護市容乾淨整潔。
環保局表示，中西區、安平區的民眾，今天家中若有廚餘，建議先除去水分打包好冷藏，等垃圾清運時再拿出來。如有其他疑問，可洽各清潔隊詢問，電話可至網站 (https://reurl.cc/Na1rVQ)查詢。
環保局表示，權宜措施，可能造成不便，盼當地民眾多體諒，也請多加配合。連假期間，其他行政區的垃圾均維持正常。
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