聽新聞
test
0:00 / 0:00

資源回收車宛如變形金剛 1秒變身防碎石四射

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
因為拉護網須有2名人力，也增加了作業時間，清潔隊長楊騏駿將資源回收車改裝成行動護網車，1秒變身，達到防護效果，事半功倍。記者陳苡葳／翻攝
因為拉護網須有2名人力，也增加了作業時間，清潔隊長楊騏駿將資源回收車改裝成行動護網車，1秒變身，達到防護效果，事半功倍。記者陳苡葳／翻攝

每逢雨季，雜草生長速度之快，尤其清潔隊人員在割草整理市容時，常會發生割草機打到碎石彈起，砸傷路過車輛、玻璃甚至路人情形，斗六市公所清潔隊發揮創意，將資源回收車改裝成「行動護網車」，平時未用時可收納，護網臂架一張開，如同拉起一條防護網線，能有效阻隔碎石彈起，防止意外再發生。

斗六市公所政風室主任李思賢表示，清潔隊去年發生17起割草機彈起石頭，砸傷路過車輛或玻璃事件，幸沒有造成人員受傷，但因賠償件數及金額遽增，使保險公司無意再承保，因此清潔隊員靈機一動，去年先以2名人力拉護網隨割草機移動試驗，確實大有改善，今年事故率降低為2件。

清潔隊長楊騏駿說，每次作業都須有2名人力拉網，效率不佳，加上割草速度緩慢，屢遭民怨；且割草勤務會依不同地形及地物，實施安全維護措施，除拉網防護外，也要建立作業警戒區域，雖達防護效果，卻也增加人力與作業時間，難以兼顧，因此起心動念打造行動護網車，1秒即變身，達到防護效果，更能節省人力並提升工作效率。

斗六市長林聖爵表示，目前隊部已改裝3輛行動護網車，隨割草勤務上路使用；此款行動護網車堪稱是全國清潔隊第一輛變形金剛，期藉此解決公務及民眾所遇困難，達到事半功倍效果，也希望發揮影響力，帶動公部門有更多創新、創意及便民的措施。

行動護網車宛如變形金剛，1秒即變身，也順利阻隔碎石四射。記者陳苡葳／翻攝
行動護網車宛如變形金剛，1秒即變身，也順利阻隔碎石四射。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所清潔隊常遇割草時彈起石頭砸傷路過車輛或玻璃事故，為減少意外發生，隊長楊騏駿發揮創意製作防護網，阻隔碎石四射，但每次需要2名人力拉網。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所清潔隊常遇割草時彈起石頭砸傷路過車輛或玻璃事故，為減少意外發生，隊長楊騏駿發揮創意製作防護網，阻隔碎石四射，但每次需要2名人力拉網。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所清潔隊常遇割草時彈起石頭砸傷路過車輛或玻璃事故，為減少意外發生，隊長楊騏駿發揮創意製作防護網，阻隔碎石四射，但每次需要2名人力拉網。記者陳苡葳／翻攝
斗六市公所清潔隊常遇割草時彈起石頭砸傷路過車輛或玻璃事故，為減少意外發生，隊長楊騏駿發揮創意製作防護網，阻隔碎石四射，但每次需要2名人力拉網。記者陳苡葳／翻攝

斗六

延伸閱讀

失智確診時間平均三至六月 台灣失智照護最大窘境

放寬外籍營造工 遠雄：難擋房價漲潮

北市景豐社宅風光動土 里長憂心：開窗陣陣惡臭又見夜總會

獨攀中央尖山 失聯15天 稜線山壁發現遺體

相關新聞

資源回收車宛如變形金剛 1秒變身防碎石四射

每逢雨季，雜草生長速度之快，尤其清潔隊人員在割草整理市容時，常會發生割草機打到碎石彈起，砸傷路過車輛、玻璃甚至路人情形，...

雲林百歲人瑞113位 重陽敬老禮金每人1萬元

百歲人瑞程李秀、廖新，兩人皆住雲林西螺鎮，縣長張麗善於重陽節前夕，前往兩位阿嬤家中拜訪，並致贈敬老禮金1萬元、壽麵等禮品...

影／吃香蕉助蕉農！中埔農會鄉晚會縣長帶頭吃香蕉

嘉義縣中埔鄉農會今晚在和美辦事處舉辦「秋日野趣樂享悅豐收」農民節表揚活動，邀請董事長樂團表演，碰上香蕉盛產，立委陳明文在...

送乖乖！ 嘉市府光林我嘉公車與飯店推「走讀小旅行」

嘉義市政府交通處光林我嘉公車與嘉義市各飯店聯名推出「走讀小旅行」，今年10至12月每周日上午9點，推出系列走讀行程，遊客...

黃色貼紙有貼有保庇 雲林警為阿公阿嬤代步車「加光」

「為什麼要貼黃色貼紙？」高齡80歲的阿嬤眉頭一皺，困惑的問。雲林縣警局交通隊指出，鄉下地方長者多，大都騎乘腳踏車、四輪車...

國慶連假首日 阿里山遊樂區遊客比秋節連假多

國慶連假首日，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧入遊客逾4千人，比秋節連假首日逾3千人還多，嘉義林區管理處與警方規畫疏導交通，...

原台南州立農事試驗場宿舍群委外 成「離塵藝術空間」

位在台南市東區的市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」，近日整修完成，市府委外由索卡當代藝術有限公司營運，規畫為「離塵藝...

嘉雲蘭潭、仁義潭、湖山水庫蓄水超過9成年底供水無虞

連月高溫、少雨，北部水情吃緊，但南部水情則不同，自來水第五區管理處表示，供應雲嘉地區民生及工業用水的湖山、仁義潭、蘭潭水...

熊貓超市標錯價全額退款 居民：價格太誘人了

外送平台foodpanda 10天前在台南設立的「熊貓超市」，昨晚疑因系統出狀況標價錯誤，部分價值一百多元的生活用品僅1...

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

台南曾文與烏山頭水庫合計蓄水剩2.2億立方公尺，蓄水率剩38%，是曾文水庫啟用47年來排行第6少，南區水資源局副局長鄒漢...

水情吃緊！南部二期稻不影響 穩定供水至11月

水情吃緊，桃竹苗及台中10月14日起實施夜間減壓供水，台東地區二期稻作也因此實施輪區灌溉。水利署南區水資局表示，南部地區...

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

國慶焰火明天就要在台南安平區漁光島施放，假日一向熱鬧的漁光島，也將進行管制，非居民或工作人員無法進入；今天還有外地民眾來...

熱門新聞

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

高雄市鳳山五甲、小港下午停電 逾4萬戶受影響

桃園唯一憲兵眷村「憲光二村」 全台最大木板國旗亮相

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

熊貓超市標錯價事件 foodpanda聲明：訂單被取消將全額退款再送補償券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。