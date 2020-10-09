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資源回收車宛如變形金剛 1秒變身防碎石四射
每逢雨季，雜草生長速度之快，尤其清潔隊人員在割草整理市容時，常會發生割草機打到碎石彈起，砸傷路過車輛、玻璃甚至路人情形，斗六市公所清潔隊發揮創意，將資源回收車改裝成「行動護網車」，平時未用時可收納，護網臂架一張開，如同拉起一條防護網線，能有效阻隔碎石彈起，防止意外再發生。
斗六市公所政風室主任李思賢表示，清潔隊去年發生17起割草機彈起石頭，砸傷路過車輛或玻璃事件，幸沒有造成人員受傷，但因賠償件數及金額遽增，使保險公司無意再承保，因此清潔隊員靈機一動，去年先以2名人力拉護網隨割草機移動試驗，確實大有改善，今年事故率降低為2件。
清潔隊長楊騏駿說，每次作業都須有2名人力拉網，效率不佳，加上割草速度緩慢，屢遭民怨；且割草勤務會依不同地形及地物，實施安全維護措施，除拉網防護外，也要建立作業警戒區域，雖達防護效果，卻也增加人力與作業時間，難以兼顧，因此起心動念打造行動護網車，1秒即變身，達到防護效果，更能節省人力並提升工作效率。
斗六市長林聖爵表示，目前隊部已改裝3輛行動護網車，隨割草勤務上路使用；此款行動護網車堪稱是全國清潔隊第一輛變形金剛，期藉此解決公務及民眾所遇困難，達到事半功倍效果，也希望發揮影響力，帶動公部門有更多創新、創意及便民的措施。
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