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影／吃香蕉助蕉農！中埔農會鄉晚會縣長帶頭吃香蕉

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
中埔鄉是香蕉主要產地，農會在晚會會場擺攤促銷香蕉，民眾購買踴躍。記者魯永明／攝影
中埔鄉是香蕉主要產地，農會在晚會會場擺攤促銷香蕉，民眾購買踴躍。記者魯永明／攝影

嘉義縣中埔鄉農會今晚在和美辦事處舉辦「秋日野趣樂享悅豐收」農民節表揚活動，邀請董事長樂團表演，碰上香蕉盛產，立委陳明文在立法院示警，為蕉農請命，縣長翁章梁、陳明文與來賓、董事長樂團吃香蕉，董事長樂團還要在臉書幫蕉農行銷。

農委會上月在高屏啟動香蕉去化收購，立委陳明文預警，嘉義蕉價可能更低，在立法院經濟委員會提案要求農委會多增加收購點及補貼金額。

中埔鄉是香蕉主要產地，農會在晚會會場擺攤促銷香蕉，民眾購買踴躍，縣長翁章梁、鄉長李碧菁、農會總幹事李碧雲、縣農會總幹事黃貞瑜當場吃香蕉，董事長樂團成員也在表演前與翁章梁吃香蕉。

翁章梁23年前，與董事長樂團開車全台巡迴演唱，輔選綠營候選人，與樂團成員建立深厚感情，他感謝董事長樂團挺蕉農，幫忙行銷，呼籲大家多吃香蕉。

農民節大會，表揚榮獲百大青農的莊詠傑、張益豪、莊朝凱，榮獲第14屆高產茸鹿獎、台灣水鹿頭剪組7斤組、大茸組20斤獎的國基養鹿場，榮獲走跳農村旅遊達人金獎的築夢森居劉朝維，以及農會輔導優秀共同運銷人員，小組長，家政，產銷班幹部等。

邀請台客電力公司、董事長樂團以及台語歌手喬幼表演，活動高潮委託煙火工程團，施放特效煙火，讓民眾來賓一起慶豐收、慶雙十，活動場規畫「月夜市集」，提供在地優質農產品。

董事長樂團成員也在表演前與嘉義縣長翁章梁（中）吃香蕉。記者魯永明／攝影
董事長樂團成員也在表演前與嘉義縣長翁章梁（中）吃香蕉。記者魯永明／攝影
香蕉盛產，嘉義縣長翁章梁(左)、陳明文(左二)與中埔農會總幹事李碧雲等來賓吃香蕉。記者魯永明／攝影
香蕉盛產，嘉義縣長翁章梁(左)、陳明文(左二)與中埔農會總幹事李碧雲等來賓吃香蕉。記者魯永明／攝影
嘉義縣中埔鄉農會晚間在和美辦事處，舉辦「秋日野趣樂享悅豐收」農民節表揚活動，邀董事長樂團表演。記者魯永明／攝影
嘉義縣中埔鄉農會晚間在和美辦事處，舉辦「秋日野趣樂享悅豐收」農民節表揚活動，邀董事長樂團表演。記者魯永明／攝影

樂團 香蕉 翁章梁

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