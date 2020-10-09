雲林百歲人瑞113位 重陽敬老禮金每人1萬元

百歲人瑞程李秀、廖新，兩人皆住雲林西螺鎮，縣長張麗善於重陽節前夕，前往兩位阿嬤家中拜訪，並致贈敬老禮金1萬元、壽麵等禮品，另針對70歲以上長者，也有重陽禮金紅包可領，期傳遞祝福予全天下的阿公、阿嬤，歡喜過重陽佳節。

「聊天就是阿嬤長壽的秘訣」今年100歲的程李秀，擁有好脾氣、好人緣，視覺年齡看不出已百歲，育有3名子女的她常說「把一生奉獻給家庭子女，就是最好的投資」，因為子女健康成長、家庭美滿，就是做母親最大的成就。

也住西螺的百歲阿嬤廖新，靠務農拉拔5名子女長大，如今兒孫成群，也皆與阿嬤同住，五代同堂、熱熱鬧鬧，在地方上被譽為「模範家庭」。

張麗善表示，雲林縣今年度百歲人瑞有113位，適逢重陽佳節將至，縣府針對百歲以上長者發放1萬元重陽禮金，70至99歲長者發放2000元重陽紅包，今年所有長者加發長壽麵線。