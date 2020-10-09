送乖乖！ 嘉市府光林我嘉公車與飯店推「走讀小旅行」

嘉義市政府交通處光林我嘉公車與嘉義市各飯店聯名推出「走讀小旅行」，今年10至12月每周日上午9點，推出系列走讀行程，遊客周六入住飯店，除夜間賞遊光織影舞活動，市府周日上午還加碼推住客專屬的走讀小旅行，只要10至12月入住市區飯店，就有機會參加本次走讀，活動後還送限量版乖乖。

走讀小旅行將以月份規畫三個主題帶遊客實際現地賞遊，首波（10月11日至11月1日），慶祝嘉義市立美術館開幕，首發紀念團籌畫嘉義酒廠舊時光走讀漫遊，第二波（11月8日至11月29日），搭配林業聚落探詢不一樣的木造歷史建築群-檜意森活村，第三波（12月6日至12月27日），規畫帶遊客前進百年東市場，幫味蕾找尋傳統嘉義味。

交通處表示，每場主題活動都搭配市公車遊程，現場還有專業達人解說、導覽，遊客可向住宿飯店報名，活動後更加碼贈送限量版「光林我嘉乖乖」。

市府交通處表示，鼓勵遊客搭公車遊嘉義、賞光影秀，即日起至12月31日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通）可免費搭乘市區公車，交通處並貼心提醒民眾，搭乘前可下載「愛嘉義APP」或至公車動態網站查詢。