黃色貼紙有貼有保庇 雲林警為阿公阿嬤代步車「加光」

「為什麼要貼黃色貼紙？」高齡80歲的阿嬤眉頭一皺，困惑的問。雲林縣警局交通隊指出，鄉下地方長者多，大都騎乘腳踏車、四輪車或輪椅代步，速度和反應不及年輕人，今天為古坑崁頭厝社區阿公阿嬤的代步車「加光」，不但提高車輛能見度，也可提醒後方用路人注意並禮讓，「為了安全不能省」。

根據交通隊統計資料，去年年長者發生交通事故死亡40人、受傷2258人，較前年死亡31人減少9人；其中以清晨6點至8點，下午4點至6點、6點至8點三個時段為高峰，肇事原因大都是駕駛人未注意或未看到。

警方表示，鄉間道路經常可見年長者騎乘腳踏車、四輪車及輪椅等交通工具代步，速度不快，加上年長者因身體狀況不佳，反應遲頓、行動緩慢，缺乏交通安全警覺性，因此容易發生事故。

為了落實年長者交通安全觀念及用路安全，縣警局交通隊、斗南分局今天前往古坑鄉崁頭厝社區發展協會舉辦座談，並為阿公阿嬤的代步車貼上反光貼紙，在場10多位長輩首次聽講，從「霧煞煞」到搞懂交通安全，才驚呼自己平時身處危險之中。

倘若車輛顏色不顯眼，容易因視覺誤差使其他駕駛人未見年者者及其車輛，因此可藉由黏貼反光條、反光片，提高行駛能見度，並提醒周遭駕駛人及用路人注意、禮讓；此外LED發光鑰匙圈更是方便好攜帶，可掛在隨身包包或身上使用。