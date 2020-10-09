聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃色貼紙有貼有保庇 雲林警為阿公阿嬤代步車「加光」
「為什麼要貼黃色貼紙？」高齡80歲的阿嬤眉頭一皺，困惑的問。雲林縣警局交通隊指出，鄉下地方長者多，大都騎乘腳踏車、四輪車或輪椅代步，速度和反應不及年輕人，今天為古坑崁頭厝社區阿公阿嬤的代步車「加光」，不但提高車輛能見度，也可提醒後方用路人注意並禮讓，「為了安全不能省」。
根據交通隊統計資料，去年年長者發生交通事故死亡40人、受傷2258人，較前年死亡31人減少9人；其中以清晨6點至8點，下午4點至6點、6點至8點三個時段為高峰，肇事原因大都是駕駛人未注意或未看到。
警方表示，鄉間道路經常可見年長者騎乘腳踏車、四輪車及輪椅等交通工具代步，速度不快，加上年長者因身體狀況不佳，反應遲頓、行動緩慢，缺乏交通安全警覺性，因此容易發生事故。
為了落實年長者交通安全觀念及用路安全，縣警局交通隊、斗南分局今天前往古坑鄉崁頭厝社區發展協會舉辦座談，並為阿公阿嬤的代步車貼上反光貼紙，在場10多位長輩首次聽講，從「霧煞煞」到搞懂交通安全，才驚呼自己平時身處危險之中。
倘若車輛顏色不顯眼，容易因視覺誤差使其他駕駛人未見年者者及其車輛，因此可藉由黏貼反光條、反光片，提高行駛能見度，並提醒周遭駕駛人及用路人注意、禮讓；此外LED發光鑰匙圈更是方便好攜帶，可掛在隨身包包或身上使用。
各鄉鎮市老人會、樂齡中心等機構可洽詢交通警察隊或各警察分局交通組，安排長者實施交通安全宣導課程，扎根正確觀念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言