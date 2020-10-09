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國慶連假首日 阿里山遊樂區遊客比秋節連假多
國慶連假首日，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧入遊客逾4千人，比秋節連假首日逾3千人還多，嘉義林區管理處與警方規畫疏導交通，車流順暢，遊樂區門票半價，加上國旅補助，阿里山遊樂區景點熱門，林管處今天在遊樂區姊妹潭，舉辦「阿里山秋季彩繪森林」活動，吸引大批遊客參加。
國慶連假，阿里山遊樂區門票門票全票半價優惠，加上安心旅遊補助到10月，吸引遊客上山，林管處在遊樂區外規畫停車位及接駁車接送。
迎接雙十連假，今天在遊樂區姊妹潭舉辦「阿里山秋季彩繪森林」活動，不只為森林上色，並為阿里山增添新的裝置藝術；活動邀請文化部顧問、台灣視覺設計耆老楊夏蕙老師指導創作，參加遊客可以帶走專屬阿里山特色手做的石膏植拓DIY，透過專家學者教學及植物解說，增加科普知識，讓大家收穫滿滿。
不只小屋彩繪，活動搭配阿里山特色植物手作「石膏植拓」。植物部分選用阿里山著名植物紅檜、紅榨槭的葉片，採用「以阿里山為名」的阿里山榆、阿里山松，以及阿里山十大功勞。
邀請嘉大森林系助理教授張坤城，講解阿里山代表性植物的特色；再請靜宜大學台灣文學系老師謝中鈞、陳品孜教學，讓參與者運用石膏特性，封存乾燥植物特殊紋理，創造特殊美麗植拓畫。參與遊客說，不僅帶回專屬作品，還學習植物新知，讓作品別具意義。
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