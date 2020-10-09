原台南州立農事試驗場宿舍群委外 成「離塵藝術空間」

位在台南市東區的市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」，近日整修完成，市府委外由索卡當代藝術有限公司營運，規畫為「離塵藝術空間」，為府東創意森林拼上最後一塊拼圖，原農試場宿舍群也已全數活化，同時為台南委外空間再添一處藝術新亮點。

台南市文化局指出，「原台南州立農事試驗場宿舍群」創建於1923年，當時日本推行「工業日本、農業台灣」政策，殖民政府重視台灣農業，建構眾多農業相關設施，奠定台灣農業發展基礎。

市長黃偉哲表示，場長宿舍是過去台南州廳農事試驗場最高職銜人員的職務住所，至今已近百年歷史，為活化場長宿舍空間，市府文化局以公私協力合作方式，委託索卡藝術經營，希望透過「藝術、文化、展覽、教育」交互推廣來活化古蹟。

索卡藝術經營的「離塵藝術空間」，從即日起到11月1日特別規畫《神品》開幕展覽，展出「南宋油滴天目盌」、「江戶大名香器」與「當代躍動神獸」，將宋朝的茶道瓷釉珍品、日本江戶時代的香道器具以及享譽國際的台灣藝術家席時斌的當代雕塑，進行一場跨時空的相遇。席時斌今年推出閃耀金銀色駿馬，全球限量僅3件。