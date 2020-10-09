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嘉雲蘭潭、仁義潭、湖山水庫蓄水超過9成年底供水無虞

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市蘭潭水庫。示意圖／嘉義市府提供
嘉義市蘭潭水庫。示意圖／嘉義市府提供

連月高溫、少雨，北部水情吃緊，但南部水情則不同，自來水第五區管理處表示，供應雲嘉地區民生及工業用水的湖山、仁義潭、蘭潭水庫，蓄水量都超過9成，年底前供水無虞，民眾暫無須擔心水荒，但仍呼籲節約用水。

經濟部長王美花今天上午訪視石門水庫，對於水情表示將加速清淤，利用桃園備用水井、埤塘調度水源，二期灌溉部分，本月14日與農委會討論後公布因應對策，呼籲節約用水。

自來水第五區管理處長王亮中表示，嘉義地區蘭潭水庫蓄水率98％，有效蓄水量905萬立方公尺；仁義潭水庫蓄水率91％，有效蓄水量2300萬立方公尺；雲林地區湖山水庫蓄水率99％，有效蓄水量2300萬立方公尺。

王亮中說，雲林地區需水量每天約26萬立方公尺，嘉義地區需水量約每日30萬立方公尺，目前預估至年底前供水無虞。

自來水公司內部說明，今年老天爺下雨分布不太均勻，中北部少雨、各水庫蓄水量偏低，但中南部山區不同集水區雨量也不同，雲林、嘉義山區雖然有下雨，但靠近嘉義縣大埔，曾文溪上游集水區雨量就不多，因此曾文水庫目前蓄水量約只有3成多，呼籲民眾節約用水。

石門水庫 嘉義 雨量

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