熊貓超市標錯價全額退款 居民：價格太誘人了

外送平台foodpanda 10天前在台南設立的「熊貓超市」，昨晚疑因系統出狀況標價錯誤，部分價值一百多元的生活用品僅10多元販售，以致出現外送員拿不到貨狀況，公司已回應除致歉並全額退款及給補償券。附近居民說，昨晚看到店外這麼多外送員，還不知怎麼回事，今天才知道。

陳姓居民說，昨晚在中華東路熊貓超市台南店外面，看到來了許多外送員，由於大家都沒離開，而且外送員人數愈來愈多，覺得很奇怪，但也不敢上前問，約到今天凌晨1點多，外送員才陸續離去。今天上午看了新聞才知是系統出狀況而標錯價，造成許多民眾下單購買。

陳姓居民表示，許多一百多元或不到百元的生活用品都以1、2折出售，真的有夠便宜，看到這麼誘人的價格，自己也會購買。

熊貓超市今天已回應，有依約出貨，但因貨物不足，不得不取消部分訂單。出錯並取消的有100多人，出致歉並退款及提供補償券。