水情吃緊！南部二期稻不影響 穩定供水至11月

水情吃緊，桃竹苗及台中10月14日起實施夜間減壓供水，台東地區二期稻作也因此實施輪區灌溉。水利署南區水資局表示，南部地區二期稻作已經進入抽穗期，用水需求不大，南化水庫與阿公店水庫目前趨近滿庫，高屏溪川流量也正常，南部用水可以穩定供應至11月底。

南水局指出，今年颱風帶來的雨量不夠豐沛，台南曾水水庫蓄水率僅38.64％，所幸南化水庫、蘭潭、仁義潭、南化水庫與阿公店水庫都有九成以上蓄水量，主要供應大高雄用水的高屏攔河堰川流量維持在每秒80立方公尺左右。

南水局副局長鄒漢貴指出，目前高屏溪水量正常，每日維持輸水10萬噸原水至台南，另方面，阿公店水庫提早結束空庫排淤作業，已從9月3日起蓄水，蓄水量達99％，經過跨區調度，南化水庫與阿公店水庫幾乎是滿庫狀況。

今年曾文水庫庫存量偏低，蓄水率是47年排名第6，經過區域調度，南部地區可穩定供水至11月底。鄒漢貴說，氣象專家觀察，今年是反聖嬰年，10月或11月仍有颱風出現機率，現階段先盡量利用川流水，將水流在水庫，以因應枯水期需求。