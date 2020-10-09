國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

國慶焰火明天就要在台南安平區漁光島施放，假日一向熱鬧的漁光島，也將進行管制，非居民或工作人員無法進入；今天還有外地民眾來探路，準備國慶夜來漁光島賞煙火，獲知明天全天管制，嚇了大跳，說還好有先來問，否則會很掃興。在地居民也抱怨，國慶焰火帶來不便。

漁光島是國慶焰火施放處，基於安全，日前已在島上北側架圍欄，禁止進入，明天也管制出入，非居民、相關工作人員不得進入。另台南的牡蠣養殖季已在10月1日起開始，也因國慶焰火影響，漁光島海域暫不能放養，必須等到國慶焰火結束才能養殖。

台南的牡蠣養殖從曾文溪到二仁溪之間都採浮棚養殖方式，除了漁光島外，另有四鯤鯓、四草等多處養殖區，蚵農這幾天都忙著把蚵棚拖到養殖處，再用船筏載運蚵苗到海上吊掛。這幾天漁光島也出現忙碌景象。

蚵農說，國慶焰火雖然是好事，但對當地居民及蚵農多少帶來不便，除了拖延了牡蠣的養殖外，特別是國慶日零時起漁光橋就管制，要有通行證還必須核對身分證才能進入，很麻煩。由居民表示，因為管制進出，遊客就無法進入，會影響島內餐飲業者的生意。