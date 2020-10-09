傳統水墨交融現代藝術 陳玄茂攜子女聯展迸出新火花

出身雲林口湖的藝術家陳玄茂，以水墨畫聞名藝文界，創作之餘更致力在偏校推廣藝術，常利用沿海自然素材融入教學。看見爸爸對藝術的熱情，陳玄茂子女耳濡目染，也先後踏上藝術的路；稀有的「父子檔藝術家」還決定聯手策畫水墨創作展，令觀眾喜出望外，今天在北港文化中心開展，縣長張麗善到場觀展，讚嘆「真是一場精采的視覺藝術饗宴！」

張麗善細數陳玄茂的藝術偉業，除曾獲雲林縣美展水彩、國畫第1名，也獲桃城美展國畫第1名、南部七縣市水墨比賽第1名、全國學生美展大專美術科系組第1名，全國金輪獎、青溪文藝金環獎、全國青年書畫展水墨第1名，國軍文藝金像獎、全省美展水墨第2名；2001首次個展即是在雲林縣、嘉義縣的文化局展出，國立美術館、高雄市立美術館、國父紀念館、雲林縣、嘉義市等更有其典藏。

即便在藝文界已廣為人知，陳玄茂說，「雲林的孩子，心繫的還是故鄉」，因此創作之餘，最大的樂趣就是投入當地藝文教育推廣，長達30多年時間，始終保持孩子般赤子之心教學。除此之外，許多社區長青食堂也見得到陳玄茂與長者互動情景，更被大家稱是鄉下「最親民藝術家」。

陳玄茂對藝術的熱情，感染了一雙子女，先後踏入藝文界，追隨父親腳步，探索藝術奧秘；大女兒陳彥汝自台灣藝術大學書畫藝術系畢業，後進入實踐大學進修推廣部服裝設計學系，深耕藝術與生活美學，展現父親傳承下來的天分，成為一名設計師，更因此獲得許多知名服飾公司延攬。

小兒子陳彥廷為姊姊的學弟，一路攻讀到台藝大碩士，天資聰穎又極有才華，曾獲中部美展墨彩部、行天宮人文獎美術創作水墨成人組第1名，新北美展水墨類全國組優選等獎，先後舉辦10場以上個展及聯展。