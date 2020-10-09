快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南下營「鵝肉公路」吃鵝肉有優惠 今表揚鑽石婚楷模

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南下營農情產業文化節表揚12對鑽石婚夫妻。記者吳淑玲／攝影
台南下營農情產業文化節表揚12對鑽石婚夫妻。記者吳淑玲／攝影

台南下營農情產業文化節今天登場，明天就是國慶日，主辦單位也準備鵝肉蛋糕慶生，黃偉哲許願國慶煙火施放順利圓滿，並祝國家生日快樂，今年因疫情改推「台灣Ａ贏國慶鵝肉便當」，限量500份被搶訂一空，市長黃偉哲訂50份送給弱勢民眾享用。

今天會場也表揚下營區12對鑽石婚楷模，代表上台接受表揚的是開化里88歲馮福村和馮曾恨，兩人結婚66年，四代同堂，強調夫妻牽手一甲子不容易，相處之道彼此互相尊重。

下營區農情產業文化活動今天上帝廟停車場熱鬧登場，吸引不少鄉親到場共襄盛舉，大家排隊免費品嘗鵝肉冬粉及試吃鵝肉，也有鵝肉攤位販賣薰茶鵝等，吸引民眾購買，對下營鵝肉讚不絕口。

下營區養鵝數量居台南市之冠，許多鵝肉店家集中在台19甲線下營路段沿線，成為著名的「鵝肉公路」，配合產業文化節，在地鵝肉店家推出滿千送百活動，將持續到11日。

今天的「鵝肉冬粉兩百份品嚐活動」，民眾只要捐贈3張統一發票給華山基金會設置的攤位即可免費兌換一碗，不少民眾帶著發票，排隊領取免費的鵝肉冬粉，吃得相當開心。

下營區農會一年一度的秋季促銷活動，從10月8日至19日。這段期間下營區農會的Ａ贏農特產品及蠶絲都8折優惠，下營區農會的蠶絲被以手工製作外，還有售後服務，消費者使用過程中如有部分毀損，農會還可以幫忙修補。只要正常使用、晾曬，農會出產的蠶絲被都可以使用很長的時間。

促銷也涵蓋農特產品，包括黑豆蔭油、黑豆粉、生黑豆、黑豆茶、鵝肉鬆、黑豆豆鼓等，現場購買蠶絲被，贈送黑豆茶一包與黑豆清蔭油一組，宅配購買蠶絲被，贈送黑豆茶兩包，民眾可到下營區農會遊客服務中心現場選購，或者電話宅配訂購，相關活動內容，可向下營區農會推廣部洽詢。

台南市長黃偉哲（右五）將下營區農情產業文化節「A贏國慶便當」，送給弱勢團體。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右五）將下營區農情產業文化節「A贏國慶便當」，送給弱勢團體。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右五）出席下營農情產業文化節，與鑽石婚夫妻代表一起切蛋糕。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右五）出席下營農情產業文化節，與鑽石婚夫妻代表一起切蛋糕。記者吳淑玲／攝影
台南下營農情產業文化節鵝肉免費品嘗吸引大排長龍。記者吳淑玲／攝影
台南下營農情產業文化節鵝肉免費品嘗吸引大排長龍。記者吳淑玲／攝影

國慶 統一發票 黃偉哲

延伸閱讀

台南國慶焰火加碼萬發 黃偉哲：總動員迎接逾25萬遊客

外環道通車！台南下營市區內道路全面管制大型車通行

種田吃飯簡單度日 彰化縣白金鑽石婚夫婦這樣經營婚姻　

超值、限量！台南下營推「台灣A贏國慶鵝肉便當」

相關新聞

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

台南曾文與烏山頭水庫合計蓄水剩2.2億立方公尺，蓄水率剩38%，是曾文水庫啟用47年來排行第6少，南區水資源局副局長鄒漢...

水情吃緊！南部二期稻不影響 穩定供水至11月

水情吃緊，桃竹苗及台中10月14日起實施夜間減壓供水，台東地區二期稻作也因此實施輪區灌溉。水利署南區水資局表示，南部地區...

熊貓超市標錯價事件 foodpanda聲明：訂單被取消將全額退款再送補償券

foodpanda的虛擬超市「熊貓嚴選」昨晚（10月8日）因系統發生狀況，部分商品標錯價格以1折出售，導致短時間內湧入大...

台南下營「鵝肉公路」吃鵝肉有優惠 今表揚鑽石婚楷模

台南下營農情產業文化節今天登場，明天就是國慶日，主辦單位也準備鵝肉蛋糕慶生，黃偉哲許願國慶煙火施放順利圓滿，並祝國家生日...

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

國慶焰火明天就要在台南安平區漁光島施放，假日一向熱鬧的漁光島，也將進行管制，非居民或工作人員無法進入；今天還有外地民眾來...

老舊嘉義縣立圖書館獲補助1800萬 2年後全面更新

嘉義縣立圖書館啟用近23年，館內設備老舊且閱讀空間設計不良、照明不足，縣府教育處為積極改善，9月向教育部提報「公共圖書館...

傳統水墨交融現代藝術 陳玄茂攜子女聯展迸出新火花

出身雲林口湖的藝術家陳玄茂，以水墨畫聞名藝文界，創作之餘更致力在偏校推廣藝術，常利用沿海自然素材融入教學。看見爸爸對藝術...

嘉義夜間旅遊10大推薦景點 國慶連假越夜越燦爛

國慶連假除觀看煙火，還不曉得連假去那玩嗎？跟著嘉義夜間旅遊10大景點，讓國慶連假越夜越燦爛！因應國慶連假，嘉義縣文化觀光...

濕地生態當舞台 洲南鹽場謝鹽祭擺小農市集

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場經營13年，上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜，延續逾300年晒鹽史傳統，老鹽...

國慶連假首日 台南下午起交流道周邊及安平商圈車流多

國慶焰火在台南，雙十連假第一天，下午1時起，台南轄區高速公路各交流道周邊，包括台南、大灣、永康交流道周邊及中華西路車多，...

影／國慶連假 台南2至6歲奶娃「出任務」 堤防撿垃圾

台南市麻豆謝姓媽媽「阿奔」在中秋過後，看到麻豆堤防都是放煙火後的紙盒垃圾，帶著2至4歲小奶娃前往撿拾「煙火施放後」的垃圾...

連假首日雲林未現壅塞車流 預估雙十節突破50萬人

民眾迎接十月份第二個連假，雲林縣文化觀光處預估，此次雙十假期單日將有逾10萬人次入境熱門景點觀光，且縣內除仍在舉行的巾彩...

熱門新聞

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

萬人國慶晚會總統、立法院長都將到場 動員677警力

雙十連假首日車潮 國1南下新竹路段時速僅30公里

慶祝台南車站120歲 乘老火車「追雲去」

熊貓超市標錯價事件 foodpanda聲明：訂單被取消將全額退款再送補償券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。