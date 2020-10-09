台南下營「鵝肉公路」吃鵝肉有優惠 今表揚鑽石婚楷模

台南下營農情產業文化節今天登場，明天就是國慶日，主辦單位也準備鵝肉蛋糕慶生，黃偉哲許願國慶煙火施放順利圓滿，並祝國家生日快樂，今年因疫情改推「台灣Ａ贏國慶鵝肉便當」，限量500份被搶訂一空，市長黃偉哲訂50份送給弱勢民眾享用。

今天會場也表揚下營區12對鑽石婚楷模，代表上台接受表揚的是開化里88歲馮福村和馮曾恨，兩人結婚66年，四代同堂，強調夫妻牽手一甲子不容易，相處之道彼此互相尊重。

下營區農情產業文化活動今天上帝廟停車場熱鬧登場，吸引不少鄉親到場共襄盛舉，大家排隊免費品嘗鵝肉冬粉及試吃鵝肉，也有鵝肉攤位販賣薰茶鵝等，吸引民眾購買，對下營鵝肉讚不絕口。

下營區養鵝數量居台南市之冠，許多鵝肉店家集中在台19甲線下營路段沿線，成為著名的「鵝肉公路」，配合產業文化節，在地鵝肉店家推出滿千送百活動，將持續到11日。

今天的「鵝肉冬粉兩百份品嚐活動」，民眾只要捐贈3張統一發票給華山基金會設置的攤位即可免費兌換一碗，不少民眾帶著發票，排隊領取免費的鵝肉冬粉，吃得相當開心。

下營區農會一年一度的秋季促銷活動，從10月8日至19日。這段期間下營區農會的Ａ贏農特產品及蠶絲都8折優惠，下營區農會的蠶絲被以手工製作外，還有售後服務，消費者使用過程中如有部分毀損，農會還可以幫忙修補。只要正常使用、晾曬，農會出產的蠶絲被都可以使用很長的時間。