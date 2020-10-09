嘉義夜間旅遊10大推薦景點 國慶連假越夜越燦爛

國慶連假除觀看煙火，還不曉得連假去那玩嗎？跟著嘉義夜間旅遊10大景點，讓國慶連假越夜越燦爛！因應國慶連假，嘉義縣文化觀光局推薦阿里山國家森林遊樂區觀星點、梅山鄉太平36彎、番路鄉牛埔仔愛情大草原、梅山鄉二尖山觀景台、鹿草鄉策馬橋飛輿自行車道、六腳鄉六家佃長壽橋及東石鄉漁港等10處夜間景點，讓遊客發掘嘉義夜晚魅力。

嘉義景點不僅白天玩，還具雙模式玩法，夜間模式迷人精彩。嘉縣人氣超旺的阿里山森林遊樂區白天有日出、雲海、步道、森林跟芬多精，入夜後於對高岳車站、小笠原山觀景台、二萬坪及沼平公園能欣賞無光害的星空，黑幕底下盡情欣賞大自然的星空煙火秀。

此外有新夜間亮點，就是鹿草鄉策馬橋飛輿自行車道，被網友稱為「彩虹自行車道」，利用燈光設計讓整座自行車道閃耀著七彩光芒，就像是夜空下的彩虹緞帶，不僅適合單車旅遊，更適合夜騎跟散步。

另個適合夜騎景點是全台最長「六腳六家佃長壽橋」，全長390公尺，總長將近台北101大樓的高度，適合全家大小散步騎車，縣長翁章梁說，一般說到百萬夜景，大家會先想到日本北海道函館或是香港太平山夜景，其實不用坐飛機出國，在梅山二尖山就有不輸函館「百萬夜景」，視野極佳，鳥瞰雲嘉南平原的夜景。