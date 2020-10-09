濕地生態當舞台 洲南鹽場謝鹽祭擺小農市集

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場經營13年，上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜，延續逾300年晒鹽史傳統，老鹽工帶菜鳥鹽工獻鹽祝禱，謝天謝地也謝鹽，在地30攤小農齊聚代鹽人市集，縣長翁章梁帶來賓逛市集，品嘗美味，直呼「讚！」熱鬧滾滾。

第13屆洲南鹽場謝鹽祭國慶連假首日登場，吸引大批民眾參加，謝鹽祭由鎮長陳鳳梅及承辦的布袋嘴文化協會理事長邱經堯等人，焚香祭拜坐鎮鹽場的龍天宮媽祖、康府元帥、新厝仔庄卿雲廟李大王、安南府莫王等眾神尊，老鹽工萬掌伯帶菜鳥鹽工洪敏淳獻鹽，供桌擺放成堆的鹽及小農收成農產，感恩謝天，四時無災，慶豐收。

謝鹽祭活動以濕地生態做舞台，30家友善環境小農、美食商家及生態宣導攤位，布袋國小鼓隊表演，布袋國中食農教育菜攤，慶和軒北管樂團演出，活動從上午到下午5時，民眾逛市集品嘗美食、買在地農漁產品，家長帶小朋友晒鹽、划獨木舟體驗，度過愉快假日。

洲南鹽場由布袋嘴文化協會向縣府承租經營，復育鹽業文化，發展環境教育，創新永續發展，13年來晒鹽、辦環境教育逐日茁壯，目前每年接待參訪團體百餘團，造訪遊客人次近3萬人，成為嘉義生態導遊、地方創生成功範例之一。