快訊

大台北七大強漲捷運站出爐！ 這站扮演領頭羊

為什麼牛肉可吃半熟而雞豬不行？ 家醫科醫師替你解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濕地生態當舞台 洲南鹽場謝鹽祭擺小農市集

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
老鹽工萬掌伯帶菜鳥鹽工洪敏淳獻鹽，供桌擺放成堆的鹽及小農收成農產，感恩謝天，四時無災，慶豐收。記者魯永明／攝影
老鹽工萬掌伯帶菜鳥鹽工洪敏淳獻鹽，供桌擺放成堆的鹽及小農收成農產，感恩謝天，四時無災，慶豐收。記者魯永明／攝影

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場經營13年，上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜，延續逾300年晒鹽史傳統，老鹽工帶菜鳥鹽工獻鹽祝禱，謝天謝地也謝鹽，在地30攤小農齊聚代鹽人市集，縣長翁章梁帶來賓逛市集，品嘗美味，直呼「讚！」熱鬧滾滾。

第13屆洲南鹽場謝鹽祭國慶連假首日登場，吸引大批民眾參加，謝鹽祭由鎮長陳鳳梅及承辦的布袋嘴文化協會理事長邱經堯等人，焚香祭拜坐鎮鹽場的龍天宮媽祖、康府元帥、新厝仔庄卿雲廟李大王、安南府莫王等眾神尊，老鹽工萬掌伯帶菜鳥鹽工洪敏淳獻鹽，供桌擺放成堆的鹽及小農收成農產，感恩謝天，四時無災，慶豐收。

謝鹽祭活動以濕地生態做舞台，30家友善環境小農、美食商家及生態宣導攤位，布袋國小鼓隊表演，布袋國中食農教育菜攤，慶和軒北管樂團演出，活動從上午到下午5時，民眾逛市集品嘗美食、買在地農漁產品，家長帶小朋友晒鹽、划獨木舟體驗，度過愉快假日。

洲南鹽場由布袋嘴文化協會向縣府承租經營，復育鹽業文化，發展環境教育，創新永續發展，13年來晒鹽、辦環境教育逐日茁壯，目前每年接待參訪團體百餘團，造訪遊客人次近3萬人，成為嘉義生態導遊、地方創生成功範例之一。

洲南鹽場日晒鹽成為五星級飯店主廚料理佐料，布袋嘴協會總幹事蔡炅樵說，洲南鹽場1824年闢建，2001年廢晒，2008年老鹽工協助重建鹽場，依循鹽田產晒前祭拜天地傳統，擴大舉辦為融合文化元素、環境教育的謝鹽祭。2009年申請文化部地方文化館，創意詮釋鹽業文化，經過長期努力，2016年獲環保署國家環境教育獎優等獎。

家長帶小朋友晒鹽體驗。記者魯永明／攝影
家長帶小朋友晒鹽體驗。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場上午舉辦謝鹽祭，成堆收成的鹽供取景拍照。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場上午舉辦謝鹽祭，成堆收成的鹽供取景拍照。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（右）帶來賓逛市集，品嘗加海鹽冰淇淋美味，直呼「讚」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（右）帶來賓逛市集，品嘗加海鹽冰淇淋美味，直呼「讚」。記者魯永明／攝影
洲南鹽場日晒鹽成為五星級飯店主廚料理佐料。 記者魯永明／攝影
洲南鹽場日晒鹽成為五星級飯店主廚料理佐料。 記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜。記者魯永明／攝影
布袋國中食農教育菜攤成果展示。記者魯永明／攝影
布袋國中食農教育菜攤成果展示。記者魯永明／攝影

嘉義 食農教育

延伸閱讀

千里「鷹緣」一線牽！台日灰面鷲交流會墾丁登場

桃園環保局預算 海管處被擱置1.75億

台水第3座水資源環教園區 推動生態綠廊、互動體驗

布袋海之秋 來去高跟鞋教堂附近潟湖划獨木舟體驗

相關新聞

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

台南曾文與烏山頭水庫合計蓄水剩2.2億立方公尺，蓄水率剩38%，是曾文水庫啟用47年來排行第6少，南區水資源局副局長鄒漢...

水情吃緊！南部二期稻不影響 穩定供水至11月

水情吃緊，桃竹苗及台中10月14日起實施夜間減壓供水，台東地區二期稻作也因此實施輪區灌溉。水利署南區水資局表示，南部地區...

熊貓超市標錯價事件 foodpanda聲明：訂單被取消將全額退款再送補償券

foodpanda的虛擬超市「熊貓嚴選」昨晚（10月8日）因系統發生狀況，部分商品標錯價格以1折出售，導致短時間內湧入大...

台南下營「鵝肉公路」吃鵝肉有優惠 今表揚鑽石婚楷模

台南下營農情產業文化節今天登場，明天就是國慶日，主辦單位也準備鵝肉蛋糕慶生，黃偉哲許願國慶煙火施放順利圓滿，並祝國家生日...

國慶焰火眾所期待 漁光島居民卻有不同聲音

國慶焰火明天就要在台南安平區漁光島施放，假日一向熱鬧的漁光島，也將進行管制，非居民或工作人員無法進入；今天還有外地民眾來...

老舊嘉義縣立圖書館獲補助1800萬 2年後全面更新

嘉義縣立圖書館啟用近23年，館內設備老舊且閱讀空間設計不良、照明不足，縣府教育處為積極改善，9月向教育部提報「公共圖書館...

傳統水墨交融現代藝術 陳玄茂攜子女聯展迸出新火花

出身雲林口湖的藝術家陳玄茂，以水墨畫聞名藝文界，創作之餘更致力在偏校推廣藝術，常利用沿海自然素材融入教學。看見爸爸對藝術...

嘉義夜間旅遊10大推薦景點 國慶連假越夜越燦爛

國慶連假除觀看煙火，還不曉得連假去那玩嗎？跟著嘉義夜間旅遊10大景點，讓國慶連假越夜越燦爛！因應國慶連假，嘉義縣文化觀光...

濕地生態當舞台 洲南鹽場謝鹽祭擺小農市集

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場經營13年，上午舉辦謝鹽祭，神轎從鹽場出發，迎請鎮內大廟神明坐鎮祭拜，延續逾300年晒鹽史傳統，老鹽...

國慶連假首日 台南下午起交流道周邊及安平商圈車流多

國慶焰火在台南，雙十連假第一天，下午1時起，台南轄區高速公路各交流道周邊，包括台南、大灣、永康交流道周邊及中華西路車多，...

影／國慶連假 台南2至6歲奶娃「出任務」 堤防撿垃圾

台南市麻豆謝姓媽媽「阿奔」在中秋過後，看到麻豆堤防都是放煙火後的紙盒垃圾，帶著2至4歲小奶娃前往撿拾「煙火施放後」的垃圾...

連假首日雲林未現壅塞車流 預估雙十節突破50萬人

民眾迎接十月份第二個連假，雲林縣文化觀光處預估，此次雙十假期單日將有逾10萬人次入境熱門景點觀光，且縣內除仍在舉行的巾彩...

熱門新聞

影／馬英九捐款10萬被回絕 大讚劉一峰神父了不起

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

萬人國慶晚會總統、立法院長都將到場 動員677警力

雙十連假首日車潮 國1南下新竹路段時速僅30公里

慶祝台南車站120歲 乘老火車「追雲去」

熊貓超市標錯價事件 foodpanda聲明：訂單被取消將全額退款再送補償券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。