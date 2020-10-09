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國慶連假首日 台南下午起交流道周邊及安平商圈車流多

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市交大指出，市區安平商圈中午開始車多，已派員加強疏導管制外，孔廟文化園區、赤崁樓、河樂廣場及海安商圈等車流正常。記者邵心杰／翻攝
台南市交大指出，市區安平商圈中午開始車多，已派員加強疏導管制外，孔廟文化園區、赤崁樓、河樂廣場及海安商圈等車流正常。記者邵心杰／翻攝

國慶焰火在台南，雙十連假第一天，下午1時起，台南轄區高速公路各交流道周邊，包括台南、大灣、永康交流道周邊及中華西路車多，台南市警局據報後，均已派員疏導。台南市交通警察大隊指出，安平商圈中午開始車多，警方也派員加強疏導管制，其他風景區及景點車流正常。

台南市交大指出，市區安平商圈中午開始車多，已派員加強疏導管制外，孔廟文化園區、赤崁樓、河樂廣場及海安商圈等車流正常。

此外，藍晒圖文創園區、水交社文化園區、黃金海岸及親水公園，蕭壠文化園區、七股鹽山、六孔遊客中心、南灣碼頭、黑面琵鷺賞鳥點、四草綠色隧道、歷史博物館、土城聖母廟、四草大眾廟、天后宮、麻豆代天府、六甲赤山巖及下營上帝廟、烏山頭風景區等，目前周邊交通順暢。

警方指出，台南轄區高速公路各交流道周邊，包括台南、大灣、永康交流道周邊及中華西路車多，均已派員疏導。記者邵心杰／翻攝
警方指出，台南轄區高速公路各交流道周邊，包括台南、大灣、永康交流道周邊及中華西路車多，均已派員疏導。記者邵心杰／翻攝

警察 孔廟 賞鳥

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