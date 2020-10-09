影／國慶連假 台南2至6歲奶娃「出任務」 堤防撿垃圾

台南市麻豆謝姓媽媽「阿奔」在中秋過後，看到麻豆堤防都是放煙火後的紙盒垃圾，帶著2至4歲小奶娃前往撿拾「煙火施放後」的垃圾，小小的奶娃背著紙箱拿著黑塑膠袋撿垃圾，模樣相當可愛，引發民眾熱烈迴響，國慶連假第一天，阿奔和另名媽媽江婕瑋等人再發起到堤防撿垃圾，許多爸爸媽媽帶著2至6歲小朋友共51人響應，從麻善大橋往西港和善化方向，頂著大太陽清出滿滿的煙火紙盒、菸蒂及瓶瓶罐罐等垃圾。

發起人之一「阿奔」表示，中秋節過後，「北台南親子共學趣」小小孩在堤防進行自然探索時，發現許多煙火施放後的大型、小型垃圾，有未燒完的火藥、仙女棒等各種煙火包裝，小孩子童言童語「這些垃圾不應該在這裡」，他們也機會教育，野外的小動物會誤食，也會造成環境汙染，也會被沖入河川。

「想讓堤防恢復乾淨」！一個簡單的動機，透過社群「北台南親子共學趣」及「台灣親子國際職涯發展協會」在網路號召，引發民眾的熱烈迴響，今天有來自麻豆、安定及新營等地的爸爸媽媽，帶著小小孩來參加，才2至6歲的小朋友戴手套、拿夾子、拖著垃圾袋，還有媽媽背著更小的幼兒來參與。

發起人江婕瑋說，這是最好的教育活動，不只有帶孩子一起整理清掃環境，更融入生命、自然、鄉土教育的理解和實踐，讓父母帶著孩子們在下課後，透過愛護環境的繪本、解說，及實際撿拾垃圾的行動，認識自己的家園和學習愛護環境的態度。

爸爸媽也媽期待透過引導，讓孩子對土地產生感情，主動參與撿拾的活動，小朋友把在草叢裡找垃圾當作一種專注力遊戲，做為環境教育的學習教材。今天也有「北門社區大學」和「曾文社區大學」等組織也加入。