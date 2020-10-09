連假首日雲林未現壅塞車流 預估雙十節突破50萬人

民眾迎接十月份第二個連假，雲林縣文化觀光處預估，此次雙十假期單日將有逾10萬人次入境熱門景點觀光，且縣內除仍在舉行的巾彩耕地藝術節及國際偶戲節，雙十節當天堪稱全國最盛大的農機展，也將結合毛巾嘉年華同步登場；針對連假首日交通情況，縣警局表示，今天上午人潮平穩增加，目前未有壅塞情形，各重要路段車流順暢，民眾可安心通行。

雲林縣文化觀光處統計，縣內熱門景點包括北港朝天宮、古坑綠色隧道、劍湖山世界、草嶺石壁等地，中秋連假就創下單日逾15萬人次入境觀光紀錄，此次雙十連假預估仍有10萬以上人次到訪雲林。

每到假期觀光人數雖增加，不過仍不影響縣內交通，縣警局交通隊統計，至今天上午止，轄內國道一號、國道三號交流道，及系統交流道等今日無管制措施，目前車流順暢。

台78線、台61線快速道路及台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路均順暢；古坑綠色隧道、劍湖山遊樂園、西螺大橋、北港觀光大橋等重要觀光景點及風景區目前未出現人潮，周邊道路車流順暢；主要車站斗六、斗南火車站，高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路均順暢。

文觀處表示，此次連假旅宿訂房率已達7成，欲留宿雲林的遊客可把握安心旅遊方案訂房；雙十連假活動一波接一波舉行，尤其虎尾鎮相當熱鬧，除有舉行至10月11日的雲林巾彩耕地藝術節及國際偶戲節，雲林農機展及虎尾毛巾節也將在明天上午8點30分於虎尾高鐵特定區登場，為期三天，舉行至10月12日，預期將再為雲林縣帶來一波人潮，可望突破單日50萬人次紀錄。