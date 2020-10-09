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台南國慶湧觀光人潮 左鎮化石園區上午人數已破千
今天為國慶連假第1天，預估今年因國慶煙火在臺南，轄區將湧入大量觀光人潮，人氣景點左鎮化石園區上午入園人數已破千，山上水道博物館預計下午會迎來人潮。
新化警方預期國8下新化交流道至山上水道博物館、左鎮化石館、國八至虎頭埤等風景遊憩路段易因湧入觀光人潮而擁塞，為維護交通順暢，特規畫山上水道博物館前、台20線國8路口、虎頭埤前等路段交通疏導專案勤務，分局長歐祖明親自坐鎮分局指揮中心，指揮無人機飛手以上帝視角將空拍影像即時回傳前進指揮所了解車流狀況，並視車流多寡做警力彈性調度運用。
上個月台南市警局無人機空勤管制台揭牌，並成立全台第一支警察無人機隊首創無人機即時畫面LIVE結合視訊系統後，新化警首度導入今年度國慶連假實務運用，將無人機空拍畫面直接圖傳指揮中心，讓指揮官、指揮人員無遠弗屆透過各項電腦、手機、平板等連網裝置進入視訊系統，直接指揮無人機飛手，零時差掌握人車流及現場警力運作即時狀況。
分局長歐祖明表示，打造台南成智慧城市，以科技執法維護公共安全，無人機已成為發展智慧城市之智慧交通重要一環，新化警分局呼應市長政策，將賡續在既有基礎上發展無人機投入警察實務運用，以科技見警擴大無人機應用層面，展現守護轄區公眾安全之決心。
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