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國慶同歡 台南市府辦「派對音樂有氧運動」明登場

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南黃金海岸船屋。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南黃金海岸船屋。圖／台南市觀光旅遊局提供

台南市南區黃金海岸船屋近來成為熱門觀光景點，遊客可眺望無敵海景，觀光旅遊局為了配合國慶焰火活動，特地在10日白天舉辦「有氧運動國慶同歡」，邀請健身教練藉由結合音樂律動，帶民眾進行派對音樂有氧運動，現場也會安排DJ、樂團演出。

台南市長黃偉哲表示，黃金海岸船屋往北可連結安平，往東可串聯86快速道路南關線觀光路線前往奇美博物館或十鼓仁糖文創園區，未來能成為南區觀光核心，進一步帶動四鯤鯓及喜樹灣裡的地方觀光產業，形塑親子休閒遊憩的濱海觀光遊憩廊帶。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，2020國慶焰火將在台南安平漁光島施放，市府特別規畫多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓龍崗天橋停車場，主、副舞台都有表演節目，若民眾當天觀賞國慶焰火不想人擠人，推薦位於南區最佳遠望據點的黃金海岸，從不一樣的視角欣賞絢爛煙花。

國慶 奇美博物館 文創

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