台南古都馬將熱血開跑 冰涼鮮奶為選手補充能量

以古蹟、特色小吃聞名的台南古都國際半程馬拉松，之前因疫情延宕，終將在10月18日登場，共有1萬5千多人報名，精彩可期。這是台南重要年度賽事，主辦單位提醒選手及同行親友若有發燒或呼吸道症狀，勿進入會場。

台南市長黃偉哲也歡迎所有選手，把握難得機會享受在地店家推出優惠住宿服務，並憑藉號碼布免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及台灣船園區等古蹟景點 (眷屬可享門票半價)。

教育局長鄭新輝表示，為落實防疫，所有進入會場的人員都必須配戴口罩，並且所有選手在不跑步 (包含起跑前在集結區等待，以及進入終點後在完賽禮區時)，無法維持戶外社交距離1公尺都皆應自行佩戴口罩。

活動現場規畫3個管制入口並實施體溫量測等防疫措施，選手及同行親友憑號碼布入場，其他民眾須遵循實名聯制登記入場。活動現場將取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身，並於會場及賽道補給站提供消毒酒精或同質清潔液。

台南市體育處表示，台南古都國際半程馬拉松具有全臺灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規畫陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團。

今年賽事共分為半程馬拉松組 (21.0975km)、路跑組 (10km)及健康休閒組 (5km)。賽道沿途設有水站及海綿站。當天除了半馬組17.5公里處的美食大道，會場也有在地牧場提供的冰涼鮮奶為半馬組及路跑組的選手補充滿滿能量。詳細交通管制資訊請至台南市體育處官網(http://www.sports.tn.edu.tw/html/main )查詢。