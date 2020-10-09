跑若飛天公盃路跑暨健走 周日朴子市公所前廣場起跑
國慶連假登場，嘉義縣朴子市公所、朴子市體育會、朴子天公壇，後天周日清晨聯合舉辦2020跑若飛天公盃路跑暨健走大賽，有近2千名民眾參加，主辦單位創意巧思設計「天公祖」造型獎牌及環保袋送選手。
朴子市長吳品叡與議員黃嫈珺合拍宣傳影片，路跑結合宗教文化元素，增進運動強身，配合田園休閒路線，讓民眾了解在地宗教文化與沿途自然人文風貌，共創宗教人文、健康體育生活。
周日清晨6點在朴子市公所前廣場，鳴槍起跑，跑若飛天公盃路跑暨健走大賽有：孫悟空筋斗雲組 (15K)路線，三太子風火輪組 (10K)，以及土地公巡田水組 (5K)路線。
市長吳品叡策劃路跑完賽宣傳影片，替在地企業昊漢文創精品刺繡打響知名度，公部門與民間力量集結，在後疫情時代，為故鄉朴子路跑賽事，一屆接著一屆辦下去，有天公盃獎牌及環保袋，連5K都有獎牌，只要報名參加通通有獎，不同以往獎牌，只能收藏或掛牆上，這次「天公祖」造型，不只是獎牌，還能當護身符放車上，或隨身戴著。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言