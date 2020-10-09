跑若飛天公盃路跑暨健走 周日朴子市公所前廣場起跑

國慶連假登場，嘉義縣朴子市公所、朴子市體育會、朴子天公壇，後天周日清晨聯合舉辦2020跑若飛天公盃路跑暨健走大賽，有近2千名民眾參加，主辦單位創意巧思設計「天公祖」造型獎牌及環保袋送選手。

朴子市長吳品叡與議員黃嫈珺合拍宣傳影片，路跑結合宗教文化元素，增進運動強身，配合田園休閒路線，讓民眾了解在地宗教文化與沿途自然人文風貌，共創宗教人文、健康體育生活。

周日清晨6點在朴子市公所前廣場，鳴槍起跑，跑若飛天公盃路跑暨健走大賽有：孫悟空筋斗雲組 (15K)路線，三太子風火輪組 (10K)，以及土地公巡田水組 (5K)路線。