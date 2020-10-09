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賣刈包也能善盡社會責任 崑大公廣系校友開店回饋農村

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
鐘啟榮(右)、林建穎(左)是崑大公廣系前後期學長學弟。圖／崑大公廣系提供
鐘啟榮(右)、林建穎(左)是崑大公廣系前後期學長學弟。圖／崑大公廣系提供

崑山科技大學公共關係暨廣告系畢業的鐘啟榮和學弟林建穎發現「台灣刈包」在各國流行，想起兩人出身的偏鄉也可能因刈包而獲益，決定合力創立「具有社會企業精神的散步美食」，帶入為偏鄉農業盡份心力的理念，開張後透過網路行銷爆紅。

鐘啟榮、林建穎都來自偏鄉，在學期間多次到農村服務，畢業專題各以家鄉雲林縣莿桐鄉甘厝社區、台南市龍崎區龍和社區，進行農村深耕與推廣經驗為主題，不僅畢業當年都獲得第一名好成績，更讓他們對農村偏鄉弱勢的困境有更深的感觸，也成為刈包店「禾氣合秝」的創立契機。

鐘啟榮、林建穎畢業後分別擔任勞動部勞動力發展署多元就業開發方案專案經理與教育部偏鄉數位應用精進計畫輔導員，企圖結合公私部門的力量，找出農村社區的發展機會，經過職場歷練，兩人決定展開斜槓人生，開店。

「禾氣合秝」經營理念為集結眾人力量，刈包是由弱勢家庭媽媽製作，豐富內餡與蔬菜來自長期合作小農，蒜頭是鐘啟榮雲林家鄉的黑葉蒜。刈包體多種顏色來自台灣在地紅麴、南瓜等元素，充滿台灣味。

鐘啟榮說，「大學生活對我影響很大，我善用在公廣系學習到的創意構思，建立獨特的品牌價值與定位，鏈結多方資源，發揮最大的效益。」林建穎也認為：「公廣系跳脫技術性的視覺設計技巧，更加重視人文精神與關懷，善用公共關係、廣告、數位影音等多種溝通方式，了解目標對象的需求，秉持社會企業的精神，能夠用自己的力量改變社會，影響更多人。」

鐘啟榮畢業專題指導老師、副教授蔡佩芳表示，帶著學生實踐，做中學學中做，是公廣系訓練本質，觀察、實踐、創新、反饋的過程讓學生更能發揮能力，更有勇氣面對回應社會的議題。「禾氣合秝」的創業過程，呈現創辦者在學期間埋下的人文關懷種子正逐漸發芽茁壯。

公廣系主任陳薇薇(右)對於畢業生勇敢創業精神讚譽有加。圖／崑大公廣系提供
公廣系主任陳薇薇(右)對於畢業生勇敢創業精神讚譽有加。圖／崑大公廣系提供
林建穎投入教育部偏鄉數位應用精進計畫，協助偏鄉提升資訊使用能力。圖／崑大公廣系提供
林建穎投入教育部偏鄉數位應用精進計畫，協助偏鄉提升資訊使用能力。圖／崑大公廣系提供
崑大公廣系校友創辦「禾氣合秝」賣刈包實踐社會責任，為農村盡一份心力。圖／崑大公廣系提供
崑大公廣系校友創辦「禾氣合秝」賣刈包實踐社會責任，為農村盡一份心力。圖／崑大公廣系提供

偏鄉 廣告 社會企業

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