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台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架
主打24小時都可買到生鮮貨的foodpanda「熊貓超市」，昨晚系統出問題，部分用品標錯價，以1折出售，訂單大量湧入，公司發現問題後取消出貨，台南店一度聚集許多拿不到貨卻無奈的外送員，有外送員形容如被訂單「綁架」
外送平台foodpanda1個多星期前推出「熊貓超市」，台南僅有1家，不過，昨晚出包，APP系統出了狀況，將部分商品以1折標價出售。許多消費者看到這麼好康的事都下單，以致湧入上千訂單，外送員紛紛到位於中華東路的「熊貓嚴選」取貨，但公司發現出問題而取消出貨，致使外送員在外等候卻拿不到貨，一度在店外苦等。
事後有外送員抱怨，昨晚9點多就去取貨，但店家不出貨，只能耗在那裏，其他事都不能做；後來經溝通，店方人員認為此事應由公司與消費者解決，深夜才離開。
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