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全國技職教育台南拿優等 局長：好還要更好

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推動技職教育，培養正確職涯觀念有成，榮獲全國技職教育考核優等。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動技職教育，培養正確職涯觀念有成，榮獲全國技職教育考核優等。記者鄭惠仁／攝影

全國技職教育考核公布，台南市榮獲優等，教育局長鄭新輝說，市長黃偉哲以「性向探索、自我發展、適性揚才」為技職教育理念，感謝教育部肯定，未來將持續精進推動技職教育，為孩子創造更多展現自我的舞台。

鄭說，教育局充分結合在地產、官、學界資源，推動設職業試探與體驗示範中心、開辦國中技藝教育及生涯發展教育，協助學生瞭解自我性向，培養正確職涯觀念與態度。去年辦理技職博覽會，邀請34所技職校院及11間廠商參展，以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹為主軸，提供技職升學管道資訊、產業所需技能。

今年技職博覽會受疫情影響，促成"Ｅ"化創新思維，透過成果手冊彙編、影片拍攝及技職宣導有聲書製作，擴大體驗面向。　　

目前在後甲國中、六甲國中及安順國中設立職業試探與體驗示範中心，開設國中技藝教育不同職群課程及營隊，提供國中1、2年級及國小5、6年級試探體驗，每年提供5000人次參與體驗機會；另於108年6至9月期間辦理國中小師生暑期體驗課程營隊、國中學生新住民子女原鄉體驗營等活動向下扎根技職教育，提供833位學生參與體驗。

未來，將推動技職向下扎根計畫，媒合技術型高中與國小建立夥伴圈，共同規畫國小職探體驗活動。

教育局 教育部 疫情

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