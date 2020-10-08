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影／歡迎來挑戰！台南新化林場90公頃森林推出定向運動

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影

中興大學新化林場10月份引進國內少見的森林定向越野運動，在90公頃森林裡設置30支檢查點，分成初、中、高階級競賽路線，可同時容納百人參與，也可進行夜間定向越野，未來將規畫學校課程、企業團體及一般遊客適合的定向越野活動， 結合目前的攀樹，讓更多民眾親近森林。

新化林場場長吳佾鴻表示，林場具有丘陵山坡地特性，很適合發展定向運動，加上新課綱後許多學校都要安排戶外教學，像新化口埤實小就串聯多所學校組成「台南市國中小推展優質戶外教育策略聯盟」，以新化林場為森林教室，除了攀樹外，定向運動也很適合學校進行課程。

吳佾鴻指出，兒童參加定向運動，通常由分小組為單位完成比賽，學生要學會如何和別人合作，從而培養協作精神；企業組織和成年人，可以是個人也可以以小組為單位，展開定向運動以培養團隊默契，已有越來越多企業團體引進做為教育訓練課程。

吳佾鴻表示，定向越野活動是1918年瑞典童軍發明的一種尋寶活動，用來訓練童子軍在野外辦別方向和體能練習，定向越野運動進行方式，在野外利用地圖和指北針，以不同形式去完成一段路程 ，並在檢查點完成紀錄卡，在最短時間完成者獲勝。

中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影
中興大學新化林場推出森林定向越野活動， 90公頃設有30支檢查點，歡迎個人或組隊來挑戰。記者吳淑玲／攝影

越野 中興大學

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