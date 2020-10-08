雲遊山海玩鄉村 開放懂玩的你來雲林卡位

鄉村可以這樣玩！雲林縣農、漁業蓬勃發展，縣府今年結合山海一家，推出四大農遊路線，讓遊客除了踏訪知名觀光景點，也多幾項深度一日遊行程可選擇，豐富私房景點開放報名至11月15日止，全國民眾可把握先機，趁雙十連假搶先玩一波。

許多遊客困惑「來雲林，怎麼玩才好玩？」副縣長謝淑亞說，雲林依山傍水、風光明媚，山海有獲得休閒農業區評鑑肯定的金湖休閒農業區，及華山休閒農業區延伸出的遊憩亮點，從山到海包括古坑華山咖啡、林內「林北卡好」社區傳統菸樓文化，虎尾建國空軍眷村、口湖新鮮漁產創意體驗等傳統人文地景。

謝淑亞說，一日遊路線中也納入新興農業景點，如結合太陽能發電的麥寮晁陽綠能體驗農場，及大埤勝嘉商店水耕蔬等，除提供農業相關教育解說，從生產、初級加工等也開放遊客體驗，有別一般遊程蜻蜓點水，深具寓教於樂意義。