阿里山高山咖啡 農民國產精品咖啡豆評鑑最大贏家

109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑競賽活動，今年改二階段競賽，嘉義縣15名業者送16件評鑑，評鑑結果13人14件獲獎，包辦特等獎及頭等獎共5個獎項，另有5名金質獎及4名銀質獎，20個總獎項包辦14個獎項，是參賽最大贏家，阿里山高山咖啡金字招牌，絕非浪得虛名。

國產精品咖啡豆評鑑競賽第一階段由各縣市辦理區域級評鑑後，推薦成績優異者參加第二階段全國「臺灣國產精品咖啡豆評鑑競賽」評比。

去年嘉縣參加全國評鑑競賽成績亮眼，今年農民爭取代表縣級參加全國競賽的推薦資格，第一階段「阿里山莊園咖啡精英交流賽」報名件數高達234件，是全國規模最大區域級評鑑競賽，縣府推薦15名農民、16件參加第二階段全國評鑑大賽。

各縣市推薦參加共72件，評鑑標準採不分組，由技術評審2名及感官評審12名組成評審團隊，經連續3天感官評鑑初選、複選及決選結果，下午公布決選成績，嘉縣咖啡再登最大贏家。

今年共評選特等獎1名、頭等獎4名、金質獎6名及銀質獎9名，嘉縣包辦特等獎和頭等獎5個獎項，另有5名金質獎和4名銀質獎，其中鄒族園一舉奪下特等獎和頭等獎。

嘉縣咖啡豆主要產區集中在中、高海拔阿里山、梅山、番路、竹崎及中埔鄉等大阿里山地區，海拔高常年雲霧繚繞，日夜溫差大，日照充足，加上農民專業栽培管理技術，產製咖啡豆果實飽滿，品質精良，經農民細心篩選生豆及專業烘焙技術，帶出中高海沷咖啡豆特殊風味，入口後層次分明，香醇回甘，風味獨特。