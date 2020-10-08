訂房要快！嘉義市國慶連假訂房率已高達9成

國慶連假明天開始，嘉義市觀光新聞處統計，全市住房率已達91％，許多飯店都已滿房，分析除了有連假效應，也因北香湖公園有光織影舞展吸客，呼籲有意來嘉義遊玩旅客，要趕快訂房。

嘉義市樂億皇家度假酒店副總經理曾錦堂說，飯店四天都已九成滿，與上周中秋節情形差不多，許多遊客今天晚上就來入住，已快沒房間。承億文旅品牌長簡巧珊說，目前全台五間分館，除了台中、新北淡水區的分館9成滿，其餘飯店都已滿房，國慶連假帶進不少遊客。