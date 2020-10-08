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穩定虱目魚價養蚵業也要移工 蔡易餘邀漁業署座談

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣立委蔡易餘針對虱目魚價格下跌，以及養蚵產業是否開放申請外籍移工，上午邀漁業署主任秘書繆自昌，分別到布袋鎮、東石鄉座談，聽取漁民意見。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣立委蔡易餘針對虱目魚價格下跌，以及養蚵產業是否開放申請外籍移工，上午邀漁業署主任秘書繆自昌，分別到布袋鎮、東石鄉座談，聽取漁民意見。圖／蔡易餘服務處提供

嘉義縣立委蔡易餘針對虱目魚價格下跌，以及養蚵產業是否開放申請外籍移工，上午邀漁業署主任秘書繆自昌，分別到布袋鎮、東石鄉座談，聽取漁民意見，繆自昌說，穩定虱目魚價，漁業署啟動多樣產銷調節措施，與勞動部協調養蚵業開放移工。

繆自昌、蔡易餘、行政院顧問蔡長雄、縣議員蔡偉傑、縣府漁業科長張建成，先在布袋新塭活動中心與漁民座談。蔡易餘說，虱目魚受疫情影響，外銷不易，低於成本，漁民入不敷出，過去漁業署處理魚價低落問題，都在高雄、台南形成政策，但虱目魚最先從台南量產，到尾聲嘉義都是最低價，漁業署應提出解決辦法。

繆自昌說，穩定虱目魚價包括加強內外銷，與地方政府行銷展售活動、供應國軍等團膳，透過電商、團購合作方式銷售。此外，漁業署也推動漁民整池消毒、疏養及延後放養等獎勵措施。

接著蔡易餘等人到東石鄉萬善同居廟前活動中心，與養蚵漁民討論外籍移工，蔡易餘說，農委會8月7日公告開放陸上養殖漁業申請外籍移工，開放限陸上養殖，養蚵業工作型態相似，非出海捕撈卻又在海上工作，希望比照開放。

繆自昌表示，會持續收集漁民意願，針對取得區劃漁業權執照的養殖戶討論開放，後續會與勞動部討論爭取，還有核配比例35％，部分漁民覺得門檻過高，因屬勞動部權責，會持續與勞動部溝通。

嘉義縣立委蔡易餘針對虱目魚價格下跌，以及養蚵產業是否開放申請外籍移工，上午邀漁業署主任秘書繆自昌，分別到布袋鎮、東石鄉座談，聽取漁民意見。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣立委蔡易餘針對虱目魚價格下跌，以及養蚵產業是否開放申請外籍移工，上午邀漁業署主任秘書繆自昌，分別到布袋鎮、東石鄉座談，聽取漁民意見。圖／蔡易餘服務處提供

漁民 蔡易餘 漁業署

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