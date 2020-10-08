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雙十連假虎頭埤雙胞胎入園半價 穿親子情侶裝有好康

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區雙十國慶連假，雙胞胎入園半價優惠。圖／虎頭埤提供
台南市虎頭埤風景區雙十國慶連假，雙胞胎入園半價優惠。圖／虎頭埤提供

今年國慶焰火在台南，虎頭埤風景區推出「秋‧老虎」秋遊虎頭埤活動，雙十連假針對雙胞胎遊客提供半價入園優惠，另有湖畔市集、音樂表演及相關優惠活動，歡迎遊客到台南觀看國慶焰火的連假，順便安排「秋遊虎頭埤」。

虎頭埤風管所表示，雙十節為歡迎全國各地前來觀賞國慶焰火，雙十連假期間（9日至11日）雙胞胎（或多胞胎）憑有照證件同行享半票入園優惠，也歡迎情侶、家庭親子遊客著情侶裝或親子裝，踩天鵝船即享6折優惠。

雙十連假期間來虎頭埤與迎賓廣場之老虎意象打卡即送精美小禮物（限每日前50名遊客於紅厝賣店兌換），另有湖畔市集、音樂表演，連假期間太陽能遊船固定船班下午2點發船，船上備有解說員進行遊船解說，帶您遊覽湖面風光。

今年國慶焰火首次在台南登場，台南力推台南知性之旅，從焰火周邊的濱海地區如七股、安南、安平及南區等，有七股黑面琵鷺保育區、七股潟湖、七股鹽山、台江國家公園、四草綠色隧道、安平觀光小城、黃金海岸等，擁有夕陽美景、自然生態、老街商圈及各式海鮮料理等，都非常適合週邊順遊。其他如南關線、新化、玉井山區及溪北地區（大新營、北門及曾文地區），歡迎遊客規畫台南二日遊、三日遊遊程。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，秋高氣爽的時節是悠遊台南的最佳時間點，除了國慶焰火可順遊濱海景點外，台南山區也正因天涼好個秋，處處景點皆宜人，包含關子嶺泡湯享美食、東山咖啡農遊樂、楠西梅嶺梅子雞等，都是當季最適合的旅遊景點，新化位在往玉井、楠西山區的門戶，也歡迎遊客們前往山區時可順遊新化老街、虎頭埤等地。

台南市虎頭埤風景區推出「秋‧老虎」活動，在迎賓廣場老虎意向打卡就送小禮物。 圖／虎頭埤提供
台南市虎頭埤風景區推出「秋‧老虎」活動，在迎賓廣場老虎意向打卡就送小禮物。 圖／虎頭埤提供

虎頭埤 國慶 連假

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