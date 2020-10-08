嘉大僑生車禍重傷缺醫藥費 嘉義城隍廟援助

嘉義大學幼兒教育學系二年級澳門僑生王嘉慧今年7月發生車禍重傷，醫藥費高達80萬元，嘉義城隍廟得知後，今天捐12萬元助王女度難關，王母今代表女兒出席捐贈儀式，感動地說，當時聽到女兒車禍差點暈了，感謝城隍廟相助，台灣人真的很善良。

王女的車禍，造成她頭部外傷併顱內出血、顏面骨骨折、右膝骨折脫位等情形，因無健保身分，醫療費高昂，王父從事雜工，母親又罹患癌症，領有澳門殘疾金身分證明，家庭經濟並不寬裕，遭此嚴重車禍，對於該家庭無異是雪上加霜。

嘉義城隍廟董事長賴永川和城隍廟慈善會長蘇文聰等人今將支票交給王母，並助王女早日康復；嘉大幫忙成立王女急難救助帳戶，校長艾群等人也來廟宇為她祈福，並回贈感謝狀給廟方。

王母說，她家庭經濟並不寬裕，聽聞女兒遭遇嚴重車禍，差點暈了，她趕緊從澳門趕回台灣，並完成14天居家檢疫，心想孩子一定要救，卻不知錢哪裡來，感謝城隍廟、嘉義大學都援助。