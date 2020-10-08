讓遊客安心看國慶焰火 台南市部置救災指揮車

迎接2020年國慶焰火在台南市舉行，市消防局在主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓龍崗天橋停車場4個場地，部屬救災指揮車。市長黃偉哲今天說，這對於現場緊急狀況，可進行緊急應變處置及指揮，要讓遊客開心出門，更要平安回家。

台南市消防局各大隊專用指揮車，全部裝有側邊指揮帳及宮廷帳，在風吹日曬雨淋情況下，仍可執行指揮任務，有別於其他縣市。指揮車配置有救災平板、電腦及印表機，可隨時彙整現場相關災情資訊，透過無線網卡將最新情資回傳至救災救護指揮中心，在資訊科技運用上優於其他縣市。

黃偉哲說，台南市經遠見雜誌被列為公共安全與消防排名六都第一，台南市消防局共計有七個大隊，半年來經過各大隊精心策規劃改造，於國慶焰火前已完成大隊專用救災指揮車整備，展現消防局不斷進步及提供市民更好的服務品質。

消防局長李明峯表示，指揮車內配備有救災平板、指揮帳、車裝無線電等裝備器材，以確保遊客來台南，可以安心看焰火。