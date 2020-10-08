台南迎國慶焰火 出現沙灘燈道

台南市南區四鯤鯓龍崗國小旁海景天橋旁停車場，是這次國慶焰火的副舞台，百多公尺遠就是美麗的沙灘，市府連日來清理沙灘，並且掩著步道架設燈具，以利國慶夜賞煙火，浪潮聲中看著遠方的高空焰火將是最美麗且最浪漫的享受。

這次國慶焰火施放點在安平漁光島，兩旁海濱都可欣賞，市府也特別在漁光島旁的觀夕平台，以及四鯤鯓設置副舞台，方便民眾賞煙火。其中四鯤鯓的副舞台就位在海景天橋下，旁側是海堤及單車道，從海堤到沙灘有1百多公尺，這裡沒路燈，一到晚上就烏漆嘛黑，為了方便民眾從海堤處找到沙灘，市府已在步道處兩旁架好燈具，不過沙灘處沒有架燈，另在接近潮線處，將設障礙線，避免危險發生。

四鯤鯓有面積遼闊的海灘，為了讓民眾有個安全又乾淨的賞煙火地點，連日來由沙灘車加強清理，也看出市府的用心。而為了方便民眾賞國慶焰火也能順利以手機通信，各大電信業者也進駐移動式行動基地台。