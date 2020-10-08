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國慶焰火廠商未違法試放 南市消防局籲民眾安心看焰火

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
國慶焰火今年在台南舉辦，圖為日前試放焰火的景像。圖／本報資料照片
國慶焰火今年在台南舉辦，圖為日前試放焰火的景像。圖／本報資料照片

台南市消防局今天說，有媒體報導嘉義縣山鈦煙火工業公司日前在嘉義縣大林鎮大埔美芎蕉山附近，試放煙火造成燒甘蔗林意外，山鈦煙火向嘉義縣消防人員表示，他們為國慶焰火公司，經台南市政府消防局了解，今年國慶焰火承包商為台中市柱興創意公司」，山鈦煙火工業公司非今年度國慶焰火承包商。

台南市消防局火災預防科人員說，今年國慶焰火彈是由嘉義縣永豐煙火製造公司製造，提供柱興創意公司作為國慶焰火施放活動使用；且柱興公司依法申請於9月26日誰台南市安平區漁光島試放800顆煙火進行定位調整，為10月10日的國慶焰火做足準備，讓全台灣民眾可以觀賞更燦麗的煙火。山鈦煙火工業公司非今年度國慶焰火承包公司。

台南市長黃偉哲說，國慶焰火是一年一度國家的盛事，台南市政府規劃多個場域，包括主舞台的安平戀愛廣場，副舞台的觀夕平台、1661臺灣船園區、四鯤鯓(龍崗天橋停車場)等四個場地，每個場地皆安排不同調性的表演節目；安全絕對是台南市第一考量，無論是防疫整備還是煙火安全，請民眾放心地國慶日來府城看國慶煙火。

國慶 嘉義

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