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影／雲林也有共享機車GoShare！ 首日上線業者推優惠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
移動共享機車GoShare今天在雲林斗六、斗南及虎尾三鄉鎮市上線。記者陳苡葳／攝影
移動共享機車GoShare今天在雲林斗六、斗南及虎尾三鄉鎮市上線。記者陳苡葳／攝影

移動共享機車GoShare今天率先在六都以外的雲林上線，首推階段以斗六、斗南及虎尾三鄉鎮市為先，共有130部Gogoro電動機車提供全天候服務，縣長張麗善今天優先試騎，並示範下載GoShare App借用車輛，「想騎就借，隨借隨還」低碳環保又方便。

GoShare已在台北、新北、桃園、台南等都市插旗，今天正式進駐六都以外的城市，GoShare新事業總監姜家煒表示，此次選擇扎根雲林，是看中雲林推動電動機車推廣及空氣品質改善有明顯成效，電動機車掛牌數近30%，期待GoShare的加入，不僅導入移動共享概念，也能帶動綠色觀光。

環保局長鄭育麟指出，布建綠色交通是雲林縣願景，近年祭出機車汰舊換新補助，至今年9月止僅餘1萬9846輛老舊二行程機車，淘汰率近80%，而去年空氣品質良好日占比更提升至83%，創下近5年最高紀錄，加上今年初推動電動車示範區，並引進GoShare移動共享機車，「低碳生活不再是口號」。

張麗善說，GoShare提供24小時全天候服務，只要下載GoShare App，「一機在手」即能輕鬆隨借隨還車輛，目前租還車範圍涵蓋斗六市、虎尾鎮及斗南鎮，並串連雲林科技大學、環球科技大學及虎尾科技大學，主要車站與熱門景點。

GoShare租還車在營運範圍內都可隨借隨還，路邊合法機車停車格或白線內皆可停放，下位民眾使用APP即能搜尋附近車輛，馬上租借，然騎乘範圍不受限制，可擴及全縣，甚至在雲林縣租借，可在同樣有GoShare的縣市還車，享受跨縣市便騎服務。

而騎乘途中沒電，可在APP找尋鄰近換電站，遇損壞或突發狀況，也可透過APP聯繫報修及客服人員，由於車輛和電池本身有倒車偵測裝置，因此後台也能隨時追蹤每台車輛的使用狀態，滿足民眾多元移動需求，也有效減輕環境負擔。

姜家煒指出，目前租費前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元，舉例自斗六火車站出發，目的地為虎尾高鐵雲林站，單趟租費約85元，環保又便宜，還能省下一筆停車費；業者也推出各種租借、信用卡綁定及限定優惠活動，讓民眾輕鬆使用綠能運具，體驗不一樣的雲林風貌。

GoShare租還車在營運範圍內都可隨借隨還，路邊合法機車停車格或白線內皆可停放。記者陳苡葳／攝影
GoShare租還車在營運範圍內都可隨借隨還，路邊合法機車停車格或白線內皆可停放。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、環保局長鄭育麟、工務處場汪令堯等人今天優先試騎Gogoro電動機車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善、環保局長鄭育麟、工務處場汪令堯等人今天優先試騎Gogoro電動機車。記者陳苡葳／攝影
移動共享機車GoShare目前租費前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元，每車提供2頂安全帽及帽套。記者陳苡葳／攝影
移動共享機車GoShare目前租費前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元，每車提供2頂安全帽及帽套。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）、縣議員陳俊龍（右三）、GoShare總監姜家煒（右四）等人啟動雲林GoShare服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左三）、縣議員陳俊龍（右三）、GoShare總監姜家煒（右四）等人啟動雲林GoShare服務。記者陳苡葳／攝影

斗六 電動機車 空氣品質

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