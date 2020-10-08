嘉義縣貨物轉運中心物流運輸新樞紐 市地重劃發權狀

嘉義縣貨物轉運中心市地重劃區6月23日完成土地分配公告，承載兩代人期待，隔40餘年土地鬆綁，在縣政府及水上地政事務所人員努力下，上午在太保市埤鄉里活動中心，以快速通關方式，統一發放土地所有權人權利書狀，減少民眾等候時間。

重劃區2016年9月經內政部准予辦理市地重劃方式開發，9月完成第一批土地分配登記，有172名土地所有權人、94筆土地。

貨物轉運中心重劃區位在太保市，面積28.33公頃，因嘉市魚市場及果菜市場遷建至重劃區東側，鄰近中山高嘉義交流道，有50公寬的特1號道路（高鐵大道）及20公尺寬7號道路（埤竹路），聯絡嘉義交流道，便利農民及批發商對外交通，有助魚貨及果菜運輸、集中交易與後續分散物流。

重劃區除供貨運服務業，還提供倉儲集散業、批發業、零售業、物流業及大型購物中心、餐飲服務業、娛樂服務業等多元土地使用型態，展望未來，土地多元使用商機前景看好。

縣府表示，貨轉中心區土地容許使用多元，定位為提供貨運服務業、倉儲集散中心及物流中心業的發展型態，開發後可引進就業及服務人口約3610人，區位上連結魚市場、果菜市場，因地利之便產生產業群聚效應，吸引批發、物流、冷凍、食品加工及倉儲等與魚貨及果菜批發零售等上下游關聯性產業進駐，建構城際間物流運輸的新樞紐，投資環境優質，歡迎企業投資設廠。