國慶連假何處去 阿里山吃愛玉體驗鄒族魅力

阿里山達邦村明天舉辦愛玉季，選拔愛玉公主、勇士，10、11日在達邦運動場還有一系列的鄒族產業活動，阿里山鄉公所邀請民眾國慶連假上阿里山吃愛玉體驗鄒族魅力。

嘉義縣阿里山鄉公所與達邦部落9日至11日在達邦運動場舉辦一系列精彩的鄒族產業活動，9日搶先登場的阿里山達邦愛玉季，有愛玉公主、勇士選拔、舞團表演及搓愛玉體驗，10日舉辦muni音樂季樂舞，11日農特產展售。

阿里山鄉長杜力泉表示，全世界只有台灣有愛玉，最大的產地就在阿里山，想認識及品嚐美味的野生愛玉，來到達邦部落通通都有，今年還舉辦愛玉公主及勇士選拔，邀請民眾國慶連假到阿里山鄉達邦村體驗鄒族獨特魅力。

杜力泉說，阿里山愛玉生長在海拔1500至1700公尺的高海拔山區，每年9月至隔年2月為愛玉的採收期，一年一收，摘下愛玉後還要削皮、剖面、翻面、整形、日曬，才能成為愛玉籽，相當費工。

阿里山國家風景區管理處表示，遊客上阿里山參加鄒族的活動可順道到隙頂二延平步道走走，沿途有竹林、奇石、茶園等不同的風光，並可俯瞰嘉南平原、眺望玉山群峰山景，也可欣賞到雲瀑雲海、夕照。這個季節到大阿里山區遊玩，天氣涼爽最舒適。