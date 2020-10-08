台南文化中心E5立體停車場動土 未來供498停車格

為紓解台南市東區德安百貨商圈、文化中心附近停車需求，文化中心E5立體停車場今天動土，將成一座多功能目標的停車場，未來除了可提供汽車格219席及機車格279席之外，一、二樓闢建為文藝展演空間，可滿足講座、工作坊、展覽等使用需求，平面戶外則打造為綠化、文藝走廊，形塑停車場成為都市之肺的新意象。

台南市長黃偉哲表示，該座停車場為台南市第三座前瞻立體停車場，台南市為文化古都，市區人口稠密、交通運輸頻繁，加上觀光遊憩旅次量大，停車需求高，因道路路幅所能提供路邊停車空間有限，所以市府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫支持，有7案停車場工程獲中央補助經費達13.8億元。

交通局長王銘德表示，今天動工的文化中心E5立體停車場總計畫費用3.74億元，中央補助1.8億元、市府自籌1.94億元，基地位在台南文化中心後方，鄰近台糖長榮酒店、德安百貨、巴克禮公園等，基地面積約2314平方公尺，為地下1層、地上8層樓的鋼筋混凝土結構物， 預計今年11月1日正式開工，111年10月底完工、112年啟用。

王銘德說，考量未來施工期間原文化中心廣場停車場暫取消服務，為避免市民朋友到文化中心看展停車不便，已規畫施工期間停車配套措施，民眾可就近選擇森活停車場、榮譽街停車場、巴克禮公園停車場、德安百貨停車場及長榮酒店停車場等，共可提供1133席小客車格位、574席機車格位。