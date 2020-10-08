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壽島不是島白水湖不是湖！消失的情人節炒熱東石鄉景點
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門；導演陳玉勳勘景看上特有的「水沒」景色，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，縣府說，壽島不是島，白水湖也不是湖。
「消失的情人節」是奇幻愛情喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮組合，透過電影，讓嘉縣純樸景象在電影呈現美麗浪漫風情，陳玉勳拍電影「熱帶魚」曾到嘉義沿海取景，勘景後認為東石水沒特有景色，很適合「消失的情人節」片中「靜止世界」概念。
9月有9名男女到壽島拍微電影，漲潮受困沙洲，海巡署第四岸巡隊人員派遣救生艇，並請漁民出動膠筏，將拍攝團隊9人救援上岸，岸巡人員說，到壽島、白水湖遊玩觀景、拍照，要留意潮汐的變化，可上氣象局網站查看，因為壽島、白水湖是潮間帶，既不是島也不是湖。
壽島海灘曾是日據時代海水浴場，位在朴子溪河口濕地的白水湖堤防畔，養殖大面積牡蠣，壽島從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里，在白水湖南安檢所可接陸地，文化觀光局設置白水湖自行車道，但沒有壽島海灘相關導覽指標，嘉義縣水域遊憩協會推廣獨木舟體驗，發現壽島海灘有內海和外海，沙質細軟，
白水湖日治時期是著名鹽場，因大片水域有白色結晶鹽，所以此地雖不是湖，卻有白水湖的美名，現今是東石沿海的小漁村，白水湖村落四周沒有鹽田，遍佈魚塭、積水不退沼澤與滯洪池，成為另一種獨特地景的湖。
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