是製香師也是學生 斜槓議員自嘲閒不下來

嘉義縣議員陳文忠平時除了為民服務，其實他的本業為製香業者，於新港開設「新港香藝文化園區」與兄弟共同經營，也因緣際會接下一家木棧板工廠，今年6月還跟女婿於嘉義市共同開設一家燒烤店，每天忙得不亦樂乎，他笑說，自己閒不下來，不知不覺就做了很多事情。

陳文忠為新港在地人，新港以奉天宮為信仰中心，他與2位兄弟於1988年向製香師傅學習技巧，他表示，以前很多人在製香，需在大太陽底下打赤膊工作，後來為將傳統香藝產業化、文化化，2008年創辦全台唯一以「香」為主題的「新港香藝文化館」，館內一磚一瓦皆是陳文忠親手設計完成。

陳文忠3年前因頸椎壓迫神經，脖子以下無法控制，差點半身不遂，後來經開刀、不停復健，他說，加上冥冥之中媽祖庇佑，他現在才可走行程，繼續為民服務，陳文忠表示，感謝媽祖照顧，期望有機會為媽祖服務。

陳文忠表示，他以前是童子軍，有幫助人的熱誠，雖家中沒有政治背景，但在朋友推薦下，從鄉民代表做起，至今已擔任多年議員，努力為縣民謀福利，記得有次因友人受高利貸壓迫，在友人的木棧板工廠被法拍後協助出錢買回來，目前此工廠由友人兒子管理。