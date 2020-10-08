水情不佳 南水局：南部11月底前用水無虞

今年水情不佳，桃竹苗中14日將夜間減壓供水，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴今天表示，南部水情燈號正常，嘉義、台南、高雄及屏東11月底前用水無虞。

鄒漢貴今天告訴中央社記者，今年是反聖嬰現象，10月及11月仍有颱風生成的可能，南水局寄望這2個月間南部水庫降雨蓄水。

他表示，目前南部多數重要水庫蓄水率9成以上，包括嘉義的仁義潭水庫、蘭潭水庫、台南的南化水庫、高雄的阿公店水庫，屏東的牡丹水庫也有8成蓄水率，相較於桃園、新竹、苗栗及台中將夜間減壓供水，南部11月底前用水無虞。

不過，全台最大水庫的曾文水庫，蓄水率跌破3.5成，下游連通的烏山頭水庫，蓄水率7成，兩座水庫總蓄水量約2億2600萬公噸，較之歷年平均值少了2億5000萬公噸，是曾文水庫營運47年來排名倒數第6。

鄒漢貴說，嘉南灌區二期稻作預定11月上旬結束供灌，尚需用水8500萬公噸，秋冬雜作是否供灌，有待檢討。

南水局今天最新資料顯示，台南的曾文水庫蓄水量1億7457萬公噸，蓄水率34.33%；烏山頭水庫蓄水量5526萬公噸，蓄水率70.16%；南化水庫蓄水量9051萬公噸，蓄水率99.68%。

嘉義的仁義潭水庫蓄水量2309萬公噸，蓄水率91.34%；蘭潭水庫蓄水量909萬公噸，蓄水率98.48%。高雄阿公店水庫蓄水量1508萬公噸，蓄水率99.02%。屏東牡丹水庫蓄水量2176萬公噸，蓄水率82.24%。