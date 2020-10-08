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國旗泳裝美女現身吸睛 新住民：我很愛台灣

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員洪玉鳳（左一）、蔡淑惠（左二）、王家貞（右二）、林燕祝（右一）特別彩繪「國旗指甲」。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員洪玉鳳（左一）、蔡淑惠（左二）、王家貞（右二）、林燕祝（右一）特別彩繪「國旗指甲」。記者鄭維真／攝影

6名穿著國旗泳裝美女今天受國民黨團邀請現身在台南市議會，共同慶祝中華民國生日快樂，其中一名穿著泳裝的新住民說，她嫁到台灣12年了，接觸到台灣的民主，可以自由發表想法，「我很愛台灣」。

今年台南首次舉辦國慶焰火，台南市議會在議會周邊掛滿大國旗，國民黨議員洪玉鳳、蔡淑惠、王家貞、林燕祝、李中岑等人今天也特地彩繪「國旗指甲」，與台南市議長郭信良及議員蔡育輝、尤榮智、李鎮國、盧崑福一起開記者會邀民眾到台南歡慶國慶。

國旗泳裝女孩張宇彤說，這是台南首次舉辦如此盛大的國慶盛典，她曾3次代表台灣到國際參加選美比賽，希望台灣能被世界看見，她一直透過展現熱情、親切等國家意象給世界看。她說，有一次選美時別人問她「你們國家的人都跟妳依樣親切嗎？」她開心地回說「對啊！」

另一名泳裝美女說，她從重慶嫁來台灣12年，有2個小孩，她接觸到台灣的民主發現可以自由發表自己的想法，不用去在意哪些話不能講，「我很愛台灣」。

6名國旗泳裝美女今天現身在台南市議會。記者鄭維真／攝影
6名國旗泳裝美女今天現身在台南市議會。記者鄭維真／攝影
6名國旗泳裝美女今天現身在台南市議會，慶祝中華民國生日快樂。記者鄭維真／攝影
6名國旗泳裝美女今天現身在台南市議會，慶祝中華民國生日快樂。記者鄭維真／攝影

國旗 國慶 選美

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